فراکسیۆن عامری: پاڵپشتی ئەمریکی بەشداری کرد لە سەرکەفتن هەڵمەت نەهیشتن گەندەڵی

شەفەق نیوز - بەغدا

موختار موسەوی، پەرلەمانتار لە فراکسیۆن بەدر وە سەرۆکایەتی هادی عامری، ئمڕوو دوشەممە، دووپات کرد کە هەڵمەت نەهیشتن گەندەڵی کە حکومەت عراقی سەرکردایەتیی کەێد "گشت کەسیگ گرێدە خوەی"، و دیاری کرد کە "پاڵپشتی ئەمریکی" بەشداری کرد لە سەرکەفتن ئی پرۆسە و ئاشکراکردن گەندەڵکارەیل.

موسەوی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "ئیمە وەگەرد سەرۆک وەزیرەیل عەلی زەیدیمن ئەرا گلەوداین ماڵ گشتی و لەی پرۆسە پاڵپشتیی کەیمن"، وە ئەوە ئەژمار کرد کە توومەتبارەیل لە دۆسیەیل گەندەڵی خاوەن گروپەیلیگن کە تۊنستنە ئاژاوە دروس بکەن و جادە وەو پۊلەیلە بجویلنن کە لەلاییانە، و پاڵپشتی ئەمریکی بەشداری کرد لە سەرکەفتن پرۆسەگە و ئاشکراکردن گەندەڵکارەیل.

ئەندام دەسەی پەیوەندییەیل دەیشتەکی پەرلەمانی، دووپات کرد کە وڵاتەیل ترەک، لەناویانیش وڵاتەیل هاوسا سوودمەنن لە بویین پۊلەیل عراقی لەناو بانکەیلیان، و دووپات کرد لە بویین هاوکاری ئەرا گلەوداین داواکریاگەیل کە لە دەیشت عراقن.

لە وەختیگ زۊتر لە ئمڕوو، قسەکەر وەناو حکومەت عراقی، حەیدەر عەبوودی، دووپات کرد کە حکومەت وەردەوامە لە نەهیشتن گەندەڵی و مقیەتیکردن ماڵ گشتی، لە وەختیگ باس دەسگیرکردن 21 توومەتبار لەناو پرۆسەی "سەولەت ئەلفەجر" کرد.

وەپای سەرچەوەیلیگ کە قسە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز کردنە، دەسەڵاتەیل دەس کردنەسە جیوەجیکردن فەرمانەیل دەسگیرکردن وەرانوەر توومەتبارەیل لە دۆسیەیل پەیوەندیدار وە ماڵ گشتی، لە وەختیگ کار کەن ئەرا تەواوکردن رێکارەیل یاسایی، لەناویانیش داوای هەڵگردن پارێزبەندی لەبان بڕیگ لەو کەسەیلە، وەگەرد چەوەڕیکردنەیل لەبان ئەوە کە شۊنگیرییەیل دریژە بکیشێد ئەرا کەسایەتییەیل دەیشت عراق لەڕی هاریکاری ناودەوڵەتی و گلەوداین ئەو پۊلەیلە کە گومان کریەێد قاچاخ کریانەسە دەیشت.

عەلی زەیدی، سەرۆک وەزیرەیل عراقی لە دانیشتن ئەنجومەن وەزیرەیل، دۊکە یەکشەممە، دووپات کردۊد کە هەڵمەتەگە نوێنەرایەتی "گام یەکەم" لە رێڕەو نەهیشتن گەندەڵی کەێد، و پەیمان دا وە وەردەوامبۊن رێکارەیل ئەرا گلەوداین ماڵ گشتی، و دەزگا چەودیارەیل ئەرکدار کرد ئەرا پیشوازیکردن هەر نیشانەیگ کە پەیوەندی وە ئەدای حکومی یا ئەدای وەزارەتەیل دیرێد ئەرا ئاشکراکردن گەندەڵی یا کەموکوڵی.

هەر لەی چوارچیوە، موقتەدا سەدر سەرکردەی رەوت نیشتمانی شیعی ئافەرین لە هەڵمەتەگە کرد، و وە "هەڵمەتیگ چاکسازی ئازا" وەسفی کرد، و داوا کرد ئەرا رێکخستن وەسانیگ ئاشتیانە دۊای نماز جومعەی ئایندە جویر پاڵپشتییگ ئەرا رێکارەیل حکومی، وە ئەوەگ ئەژمار کرد کە ئومید ئەرا عراقییەیل گلەو داگە دۊای ساڵەیلیگ لە زاڵبۊن گەندەڵی.

هەرلیوا، دەسەی دەسپاکی فیدراڵی، خەوەرداد کە فەرمانەیل دەسگیرکردنەگە وەپای یاسا و وە سەرپەرشتی دادگا جیوەجی کریەین، لە وەختیگ زانیارییەیل لێکۆڵینەوە، وەپای سەرچەوەیل دادوەری، نشان وەردەوامبۊن وازکردن دۆسیەیل نوویگ دەن کە شایەت دەس بنەێدە بان کەسایەتییەیل ترەک لە ماوەی ئایندە، لە چوارچیوەی تەقەلایەیل ئەرا گلەوداین ماڵەیل گشتی و شۊنگیری گەندەڵەیل لەناو عراق و دەیشتی.

هەرلیوا، سەرچەوەیل حکومی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز دووپات کەن، کە هەڵمەتەگە لە ماوەی رووژەیل ئایندە وەردەوام بوود، لە وەختیگ مەزەنەیل سیاسی نشان دەن کە هاتێ دەرئەنجامەیلی کاریگەرییگ فراوان لەبان هاوسەنگی هیزەیل لەناو پەرلەمان و فراکسیۆنە سیاسییەیلە بیلێد، وە تایبەت ئەگەر لێکۆڵینەوەیل بڕەسنە سزاداینەیل دادوەری و گلەوداین پۊلەیل گەورایگ ئەرا خەزینەی دەوڵەتەگە.