فراکسیۆن سوودانی: نواگیریکردن گەندەڵی بایەسە گشت کەسیگ بی جیاوازی بگرێدەو

شەفەق نیوز - بەغدا

فراکسیۆن ئاوەدانکردن و گەشەپیدان پەرلەمانی وە سەرۆکایەتی محمد شیاع سوودانی سەرۆک وەزیرەیل وەرین، ئمڕوو دووشەممە، دووپات لە پاڵپشتی تەواوەتی خوەی ئەرا ئەو رێکارەیلە کرد کە حکومەت عراقی و ئەنجومەن باڵای دادوەری گرنەی وەر لە وەشۊنکەفتن دۆسیەیل گەندەڵی، و دووپات کردە بان هەوەجەی ئەوەگ لێکۆڵینەوەیل گشت دۆسیەیل بگرێدەو "بێ هەڵوژاردن".

شمارەیگ لە ئەندامەیل فراکسیۆنەگە، لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی کە ئاژانس شەفەق نیوز ئامادەی بۊ وتن، کە دەسگیرکردن و پرسیارکردن لەو وەرپرسەیلە کە دەسبین لە دۆسیەیل گەندەڵی هەس، چ لە دەسەڵات جیوەجیکردن بۊن یا یاسادانان، نوێنەرایەتی گامیگ گرنگ کەێد، و دڵنیایی خوەی وە دادوەری عراقی و بڕیارەیلی نشان دان، و داوا کردن بەیاننامەی دۊایین ئەنجومەن نوێنەرەیل لەباوەت نواگیریکردن گەندەڵی ئاڵشت بوود ئەرا رێکارەیل کردەیی.

دیاری کردن کە ئی گامە پاڵپشتییگ فراوان سیاسی و جەماوەری دیرێد، ئەوەگ کە رەوشەگە ئامادە کەێد ئەرا وازکردن دۆسیەیل گەندەڵی گرنگ و چاکسازی لە دامەزراوەیل دەوڵەت، و دووپات کردن کە وەختەگە گونجیاگە ئەرا جیوەجیکردن گامەیل فرەتر جدی لەی دۆسیە.

لە پرس سیاسی، فراکسیۆنەگە راگەیان لە پاڵپشتیکردن وژاردەیل سەرۆک وەزیرەیل ئەرا تەواوکردن کابینەی وەزاری، و دووپات کرد کە تەواوکردن پێکهاتەی حکومەتی بەشدار بوود لە وەهازکردن ئەدای جیوەجیکردن و وەردەوامبۊن لە جیوەجیکردن بەرنامەی حکومەتی.

هەرلیوا فراکسیۆن ئاوەدانکردن و گەشەپیدان درووخستەو لە بۊیین ناکۆکییەیل لەناو رزەیلی، و دووپات کرد کە هێمان یەکگردگە، و هوشداری دا لە "جەنگیگ راگەیانن" کە ئامانج شیوانن دیمەن سیاسی دیرێد، و داوا لە میدیایەیل راگەیانن کرد کە هویرد و پیشەیی بوون لە بڵاوکردن خەوەرەیل.