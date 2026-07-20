کەفتن فڕۆکەیگ بێفڕۆکەوان لە باشوور عراق
شەفەق نیوز - بەسرە
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەرداد لە کەفتن فڕۆکەیگ بێفڕۆکەوان لە ناوچەی فاو باشوور پارێزگای بەسرە، بی توومارکردن زەرەدەیل گیانی یا ماددی.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە "فڕۆکەیگ بێفڕۆکەوان لە نزیک رەئس بیشە لەناو یەکیگ لە کێڵگە چووڵەیل لە قەزای فاو کەفت، وە مدوو تویشبۊینی وە گرفتێگ تەکنیکی".
و زیای کرد کە "فڕۆکەگە نەتەقیەو، لە وەختیگ دەزگا ئەمنییە تایبەتمەنەیل پەلە کردن لە هەڵگردنی لە شۊن رۊداوەگە".
سەرچەوەگە دیاری کرد کە "لایەنە تایبەتمەندیل لێکۆڵینەوە واز کردن ئەرا زانستن رەوش رۊداوەگە و دیاریکردن سروشت فڕۆکەگە و ئەو لایەنە کە لەپشتیە".