کەفتن درۆنیگ وەبان بووسانیگ لە خوەرھەڵات موسڵ
شەفەق نيوز- نەينەوا
سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای نەینەوا، ئمڕوو جمعە، خەوەردا لە کەفتن درۆنیگ وەبان دیوار باخیگ لە ناحیەی بەرتلە سەروە قەزای حەمدانیەی خوەرھەڵات موسڵ.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: شەوەکی ئمڕوو زانیاری رەسیە وە کەفتن درۆنیگ دویای ئەوە کە داد لە دیوار بووسانیگ لە ناوچەگە، کە دویای وەخوارکەفتنی تەقیەسەو.
وتیش: هیچ زەخمدارییگ لەو رویداوە توومار نەکریاس، و تەنیا زەرەد وە شوین کەفتنی لەلی بویەسەو.
دیاری کرد کە تیمەیل وەرگری شارستانی و پسپۆڕەیل تەقەمەنی و بەڵگەیل تاوانی رەسینە شوین رویداوەگە ئەرا وەشکین و لێکۆڵینەوە.
دویەکە پەنجشەممە، سەرچەوەیگ ئەمنی خەوەردا کە دوو درۆن بومبی پەلامار سەربازگەیگ عراقی لە قەزای مەخموور خوەرھەڵات شار موسڵ.