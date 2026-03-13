کەفتن درۆنیگ وەبان بووسانیگ لە خوەرھەڵات موسڵ

کەفتن درۆنیگ وەبان بووسانیگ لە خوەرھەڵات موسڵ
2026-03-13T13:32:31+00:00

شەفەق نيوز- نەينەوا

سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای نەینەوا، ئمڕوو جمعە، خەوەردا لە کەفتن درۆنیگ وەبان دیوار باخیگ لە ناحیەی بەرتلە سەروە قەزای حەمدانیەی خوەرھەڵات موسڵ.

 سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: شەوەکی ئمڕوو زانیاری رەسیە وە کەفتن درۆنیگ دویای ئەوە کە داد لە دیوار بووسانیگ لە ناوچەگە، کە دویای وەخوارکەفتنی تەقیەسەو.

  وتیش: هیچ زەخمدارییگ لەو رویداوە توومار نەکریاس، و تەنیا زەرەد وە شوین کەفتنی لەلی بویەسەو.

دیاری کرد کە تیمەیل وەرگری شارستانی و پسپۆڕەیل تەقەمەنی و بەڵگەیل تاوانی رەسینە شوین رویداوەگە ئەرا وەشکین و لێکۆڵینەوە.

 دویەکە پەنجشەممە، سەرچەوەیگ ئەمنی خەوەردا کە دوو درۆن بومبی پەلامار سەربازگەیگ عراقی لە قەزای مەخموور خوەرھەڵات شار موسڵ.

