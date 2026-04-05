کەفتن درۆنیگ نزیک فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغداد
2026-04-05T12:59:07+00:00
شەفەق نیوز - بەغداد
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەر دا لە کەفتن فڕۆکەیگ بیفڕۆکەوان لە نزیک فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغداد.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: فڕۆکەیگ بیفڕۆکەوان (درۆن) نیمەڕو ئمڕوو، لە ئاوایی رەعید لەناو قەزای رەزوانییە کەفت، وەبی هۊچ زەخمدارییگ وەرچەو.
جی باسە کە رەزوانییە کەفێدە ناو ناوچەیل نزیک لە فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغداد، و هۊچ وردەکارییگ زیاتر نەڕەسیە لە جۊر فڕۆکەگە و ئایا فڕۆکەخانەگە کردیەسە ئامانج.