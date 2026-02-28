کەفتن جیماگەیل مووشەکەیل لەناو زەویەیل عراق.. وینە

کەفتن جیماگەیل مووشەکەیل لەناو زەویەیل عراق.. وینە
شەفەق نيوز– كەركوك/ سەڵاحەدین الدين/ سلێمانی 

سەرچەوەیل ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوەردان لە کەفتن جیماگەیل مووشەکەیل نزیک ماڵیگ لە ئاوای حەوایج لە قەزای حەویجە لە پارێزگای کەرکوک، وەگەرد نووەوبویەیل سەربازی ناوەین ئەمریکا و ئیسرائیل وەگەرد ئیران.

وەچەودیەیلیگ چەن مووشەکیگ دینە کە روی وەرەو ئیران کەن لە ئاسمان چەمچەماڵ پارێزگای سلێمانی، و لە داقوق لە پارێزگای کەرکوک، و هەمیش لە دووزخورماتوو.

 دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا، دەسکردن وە ئۆپراسیۆنیگ سەربازی ئەمریکی فراوانیگ وە هەماهەنگی وەرد ئیسرائیل راگەیان، ئەرا رمانن رژیم ئیران و ویرانکردن بەرنامەی ئەتۆمی و مووشەکیی.

 

