کەفتن جیماگەیل مووشەکەیل لەناو زەویەیل عراق.. وینە

سەرچەوەیل ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوەردان لە کەفتن جیماگەیل مووشەکەیل نزیک ماڵیگ لە ئاوای حەوایج لە قەزای حەویجە لە پارێزگای کەرکوک، وەگەرد نووەوبویەیل سەربازی ناوەین ئەمریکا و ئیسرائیل وەگەرد ئیران.

وەچەودیەیلیگ چەن مووشەکیگ دینە کە روی وەرەو ئیران کەن لە ئاسمان چەمچەماڵ پارێزگای سلێمانی، و لە داقوق لە پارێزگای کەرکوک، و هەمیش لە دووزخورماتوو.

دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا، دەسکردن وە ئۆپراسیۆنیگ سەربازی ئەمریکی فراوانیگ وە هەماهەنگی وەرد ئیسرائیل راگەیان، ئەرا رمانن رژیم ئیران و ویرانکردن بەرنامەی ئەتۆمی و مووشەکیی.