فایەلەیل "ساختە" نزیکەی 200 ملیۆن دینار لە کوفە و نەجەف

‏شەفەق نیوز ـ نەجەف

‏دەسەی دەسپاکی فیدڕاڵی، ئمڕوو سێشەممە، دەسگیرکردن چوار فەرمانبەر راگەیان کە لە وەڕێوەبەرایەتی شارەوانی کوفەو فەرمانگەی تەندروسی پارێزگای نەجەف کارکەن، لەوە ئەنجانمدان سەرپیچی وە ئەنقەست لە کارەیلیان.

‏دەسەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز ئاشکرایکرد، ، تیمیگ لە نوسینگەی لێکۆڵینەوەی نەجەف دروسکریا توەنریا د ئۆپراسیۆن دەسوەسەرکردن ئەنجامبدەن وە سەرپەرشتی دادوەر لێکۆڵەر تایوەت، یەکەمیان وەرانوەر سێ توومەتبار، سەرو و ئەندامەیل لیژنەی سەنین لە وەڕێوەبەرایەتی شارەوانی کوفە، وە مدوو رێکخسن مامەلەیل ساختە ئەرا سەنین کەرەستە ئڵرا ناوچە جیاوازەیل شار وە بڕ (48,000,000) چل و هەشت ملیۆن دینار عراقی، وتیش ئێ کەرەستەیلە نەخریاسە ناو ئەممار.

‏ئاشکرایکرد، تیمەگەی ترەک ئەرا فەرمانگەی تەندروسی نەجەف توەنتن توومەتباریگ لە ەستەخانەی سەدر نەجەف دەسگیربکەن، وە مدوو دابینکردن کەرەستەی پزیشکی وە بڕ (150,000,000) سەد و پەنجا ملیۆن دینار ، وەبی پابەندبوین وە هەوەجەیل خەستەخانە، وەگەرد کۆتاییهان وە ماوەی مەننیان، فەرمانەگە وە مدوو زەرەد رەسانن وە سەروەت گشتی بویە.

‏ئاشکرایکرد، دوو راپۆرت فەرمی دەسگیرکردنەگە ئەرا دوو ئۆپراسیۆنەگە ئامادەکریاس وەپای دوو فەرمان دادوەری ئەنجامدریاس وەپشت بەسان وە بڕگە مادەی

‏ (331)ی یاسای سزادان،وەرد پیشکەش کردن توومەتبار وە دادگای لێکۆڵینەوەی لێهاتوو ئەرا تاوتوێکردن دۆسیەیل دەسپاکی نەجەف، و تەواوکردن رێکارەیل یاسایی پوریاگ دژ وە ئەوانەگ و بڕیارداین وەبان چارەنویس تاوانبارەیل.

‏