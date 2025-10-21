فایەلەیل "ساختە" نزیکەی 200 ملیۆن دینار لە کوفە و نەجەف
شەفەق نیوز ـ نەجەف
دەسەی دەسپاکی فیدڕاڵی، ئمڕوو سێشەممە، دەسگیرکردن چوار فەرمانبەر راگەیان کە لە وەڕێوەبەرایەتی شارەوانی کوفەو فەرمانگەی تەندروسی پارێزگای نەجەف کارکەن، لەوە ئەنجانمدان سەرپیچی وە ئەنقەست لە کارەیلیان.
دەسەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز ئاشکرایکرد، ، تیمیگ لە نوسینگەی لێکۆڵینەوەی نەجەف دروسکریا توەنریا د ئۆپراسیۆن دەسوەسەرکردن ئەنجامبدەن وە سەرپەرشتی دادوەر لێکۆڵەر تایوەت، یەکەمیان وەرانوەر سێ توومەتبار، سەرو و ئەندامەیل لیژنەی سەنین لە وەڕێوەبەرایەتی شارەوانی کوفە، وە مدوو رێکخسن مامەلەیل ساختە ئەرا سەنین کەرەستە ئڵرا ناوچە جیاوازەیل شار وە بڕ (48,000,000) چل و هەشت ملیۆن دینار عراقی، وتیش ئێ کەرەستەیلە نەخریاسە ناو ئەممار.
ئاشکرایکرد، تیمەگەی ترەک ئەرا فەرمانگەی تەندروسی نەجەف توەنتن توومەتباریگ لە ەستەخانەی سەدر نەجەف دەسگیربکەن، وە مدوو دابینکردن کەرەستەی پزیشکی وە بڕ (150,000,000) سەد و پەنجا ملیۆن دینار ، وەبی پابەندبوین وە هەوەجەیل خەستەخانە، وەگەرد کۆتاییهان وە ماوەی مەننیان، فەرمانەگە وە مدوو زەرەد رەسانن وە سەروەت گشتی بویە.
ئاشکرایکرد، دوو راپۆرت فەرمی دەسگیرکردنەگە ئەرا دوو ئۆپراسیۆنەگە ئامادەکریاس وەپای دوو فەرمان دادوەری ئەنجامدریاس وەپشت بەسان وە بڕگە مادەی
(331)ی یاسای سزادان،وەرد پیشکەش کردن توومەتبار وە دادگای لێکۆڵینەوەی لێهاتوو ئەرا تاوتوێکردن دۆسیەیل دەسپاکی نەجەف، و تەواوکردن رێکارەیل یاسایی پوریاگ دژ وە ئەوانەگ و بڕیارداین وەبان چارەنویس تاوانبارەیل.