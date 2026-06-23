عەراقچی هەفتەی ئایندە سەردان بەغداد کەێد
شەفەق نیوز - تاران
سەرچەوەیلیگ، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردان کە وەزیر دەیشت ئیرانی عەباس عەراقچی رووژ یەکشەممەی هەفتەی ئایندە سەردانیگ ئەرا پایتەخت عراقی بەغداد ئەنجام دەێد.
وەپای زانیارییەیل کە کەناڵ "مەیادین" لوبنانی نزیک لە ئیران خستیەسەی رۊ، بڕیارە دیدارەگە باسکردنیگ لەباوەت رێڕەو ئەو دانوسەنینەیلە کە لە سویسرا ساز کریان لەخوەی بگرێد، وەگەرد ئامادەکارییەیل ئەرا وەشوینکەفتن تەرم ئایەتولڵا عەلی خامنەئی.
تا ئیسە هیچ هۊردەکارییگ فەرمی لە هەردوگ لایەن عراقی یا ئیرانی لەباوەت بەرنامەی سەردانەگە یا دۆسیەیل ترەک کە رەنگە باسیان بکریەێد دەرنەچگە.
دەسەڵاتەیل ئیرانی خشتەیگ وەخت دریژەوکریاگ ئەرا شەش رووژ لە ماوەی مانگ تەمموز ئایندە ئەرا ماڵئاواییکردن لە تەرم ریبەر باڵای کووچکردی عەلی خامنەئی و بڕیگ لە ئەندامەیل خیزانەگەی راگەیانن.
بڕیارە تەرمەگە لە هەشت تەمموز ئەرا عراق بارن ئەرا سازکردن رێوڕەسم وەشوینکەفتن تەرمەگە لە هەردوگ شار نەجەف و کەربەلا، وەرجە ئەوەگ لە نۆ لە خود مانگەگە کووتایی باێد وە خاککردنی لە حەرەم ئیمام رەزا لە شار مەشهەد ئیرانی.