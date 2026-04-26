عراق 302 ملیۆن بەرمیل لە نەفت لە ماوەی 3 مانگ بەرهەم تيارێد

روانگەی ئیکۆ عراق، رووژ یەکشەممە، راگەیان لە داتايەیل بەرهەمهاوردن نەفت عراقی لە ماوەی سێ مانگ یەکەم لە ساڵ 2026، لە وەختیگ داواب جۊراوجۊرکردن هەناردەی نەفت کرد و تەنیا بڕوانەکردن وە کەنداو، و لە جیگرەوەیلیگ "ری شام نوو".

لە بەیاننامەیگ روانگەگە کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: بەرهەمهاوردن عراق لە کانوون دۊەم رەسیە نزیکەی 4,157 هەزار بەرمیل لە رووژیگ، و لە شوبات بەرزەو بوی ئەرا 4,188 هەزار بەرمیل لە رووژیگ، لە وەختیگ مانگ ئازار داوەزیانیگ گەورە وەخوەی دی ئەرا رەسین وە 1,625 هەزار بەرمیل لە رووژیگ.

دیاری کرد کە بڕ بەرهەمهاوردن لە ماوەی سێ مانگ یەکەم رەسیە نزیکەی 302 ملیۆن بەرمیل.

روانگەگە داوای جۊراوجۊرکردن سەرچەوەیل هەناردەکردن نەفت و تەنیا بڕوانەکردن وە ریەیل دەریایی لەڕی کەنداو کرد، وە پێشنیازکردن زینگەوکردن پرۆژەی "ری شام نوو" لەوەر ئەوەگ فراوانکردن ئەرا دەروازەیل هەناردەکردن و وەهێزکردن نەرمایەتی عراق لە رۊوەڕۊبوین قەیرانەیل دروس کرد، بیجگە کەمەوکردن رخباریە جیۆسیاسییە پەیوەندیدارەیل وە رێڕەوە دەریاییەیل، و مسۆگەرکردن وەردەوامبوین کلکردن هەناردەیلە وەرەو بازاڕە جەهانییەیل وە کاراییگ باڵاتر، تایبەت لە وەخت گرژییە هەرێمییەیل.