عراق 3 رووژ پرسە راگەیان ئەرا کوشتن خامنەئی داوای دەسوەجی وسانن گڕژی سەربازیەیل کرد
شەفەق نیوز ـ بەغدا
حکومەت عراق، ئمڕوو یەکشەممە، پرسەی گشتی راگەیان لە وڵاتەگە ئەرا ماوەی سێ رووژ وە مدوو کوشیان رێبەر باڵای ئیران ئایەتولڵا عەلی خامەنەئی وەگورزەیل ئەمریکا کە دویەشەو شەممە تەهران گردە ئامانج.
قسەکەر حکومەت باسم عەوادی ئمڕوو لە بەیاننامەیگ راگەیان "عراق لەی چوارچمگە دووپاتکەێد لەبان بانگەوازەگەی ئەرا وسانن دەسوەجی و بی مەرج کارەیل سەربازی کە ناوچەگە ورەو ئاستیگ بی پیشینە بردیە لە تونوتیژی، هیزداین ئاگر جەنگ و شیوانن ئاسایش ئاشتی ناودەوڵەتی بەێد".
تەلەفزیۆن ئیران، شەوەکی ئمڕوو یەکشەممە، کوشیان رێبەر باڵا ئایەتولڵا عەلی خامنەئی راگەیان لەڕی گورزەیل فراونیگ کە دویەشەو شەممە تەهران پایتەخت گردە ئاماج.