‏عراق 3 رووژ پرسە راگەیان ئەرا کوشتن خامنەئی داوای دەسوەجی وسانن گڕژی سەربازیەیل کرد

‏حکومەت عراق، ئمڕوو یەکشەممە، پرسەی گشتی راگەیان لە وڵاتەگە ئەرا ماوەی سێ رووژ وە مدوو کوشیان رێبەر باڵای ئیران ئایەتولڵا عەلی خامەنەئی وەگورزەیل ئەمریکا کە دویەشەو شەممە تەهران گردە ئامانج.

‏قسەکەر حکومەت باسم عەوادی ئمڕوو لە بەیاننامەیگ راگەیان "عراق لەی چوارچمگە دووپاتکەێد لەبان بانگەوازەگەی ئەرا وسانن دەسوەجی و بی مەرج کارەیل سەربازی کە ناوچەگە ورەو ئاستیگ بی پیشینە بردیە لە تونوتیژی، هیزداین ئاگر جەنگ و شیوانن ئاسایش ئاشتی ناودەوڵەتی بەێد".

‏تەلەفزیۆن ئیران، شەوەکی ئمڕوو یەکشەممە، کوشیان رێبەر باڵا ئایەتولڵا عەلی خامنەئی راگەیان لەڕی گورزەیل فراونیگ کە دویەشەو شەممە تەهران پایتەخت گردە ئاماج.

