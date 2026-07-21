‏عراق 15 بەلەم و 3 کەشتیی رەدبوین لە چین وەردەگرێد.. یەکێگیان شوین 500 سەرنشین و 80 ماشین لەناوی بوود

‏شەفەق نیوز- بەسرە

‏کۆمپانیای گشتیی گواستنەوەی دەریایی کە بنکەگەی لە بەسرەس، ئمڕوو سێشەممە، وەرگردن سەرەتایی 15 بەلەم دەریایی نوو و سێ کەشتیی رەدبوین راگەیان، للەچوارچمگ قۆناغ یەکەم رێککەفتن گرێبەسەیل وەرد کۆمار چین جویر گامیگ ئەرا نووەوکردن کەشیگەل دەریایی عراقی.

‏وەڕێوبەر کۆمپانیاگە، کابتن ئەحمەد جاسم، وت کەشتیگەل نوویەیل 15 بەلەم گەشتیاری دەریایی و دوو کەشتی سەرنشین گواستنەوەی 200 سەرنشینی وەرد کەشتییگ رەدبوین چەن مەبەستە کە شوین 500 سەرنشین و 80 ماشین لەناوی بوود لە یەک گەشت گرێدەخوەی.

‏ وتیش، کەشتی رەدبوینەیل ئامادەکرێد ئەرا خستنەکار کڕ گواستنەوەی سەرنشینەیل لە ناوەین عراق و وڵاتەیل کەنداو عەڕەب، وە جویریگ بەشداربوود لە وەهێزکردن جویلەی گەشت و ئاڵشتکاری بازرگانی و گەشتیاری، و ئاسۆی نوو ئەرا دەسمیەتی هەرێمی لە مژار گواستنەوە دەریایی بیجگە لە دابینکردن هووکارەیل گواستنەوە بیوەێ و نوو ئەرا گەشتیارەیل.

‏

‏

‏

‏

‏