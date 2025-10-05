عراق.. 1239 زیندانی لە زیندانەیل ئازادکریان لە ماوەی یەک مانگ

شەفەق نیوز ـ بەغدا

وەزارەت داد، ئمڕوو یەکشەممە، ئازادکردن 1239 زیندانی لەماوەی مانگیگ راگەیان، کە زیاتریان یاسای وەخشین گشتی گردیەسیانەو.

وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "لە هەڵوێستیگ مانگانە ئەرا شمارەی ئەو زیندانیەیلە ئازادکریانە وەلایەن فەرمانگەی چاکسازی عراق لە ماوەی مانگ ئەیلوول وەرین، کوو گشتی رەسیەس ئەرا (1239) زیندانی لە بەغدا و شمارەیگ پارێزگا".

وتیش "لەناویان (894) زیندانی وە پشت بەسان وە یاسای وەخشین گشتی ئازادکریانە، و (345) گلەیان وە یاسایەیل ترەک".

وەزارەتەگەدووپاتکرد "فەرمانگەی چاکسازی عراق وەردەوامە لە وەدویاچگن و جیوەجیکردن رێکارەیل ئازادکردن لەدویای تەواوکردن گشت رێکارەیل پەیوەنیدار وە یاساگە، وە مەبەست جیوەجیکردن ئەرکەیلی وەپای یاسا و بەرزترین ئاست پیشەیی".