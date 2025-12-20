عراق و ئيران رێککەفن لەبان وازکردن مەرز سنووری نوویگ ناوەین دوو وڵات

شەفەق نيوز - بەغداد / تەهران

فەریق عومەر وائلی سەرۆک دەزگای مەرزەیل سنووری عراق، رەسین ئەرا رێککەفتنیگ "گرنگ" وەگەرد لایەن ئیرانی راگەیان ئەرا وازکردن مەرز "جيلات" سنووری.

ئەوەیش لە گردەوبوین وائلی وەگەرد باڵیۆز ئیران لە عراق و وەرپرسەیل گەورە لە پارێزگای ئیلام هات، وەگورەی راگەیانن ئاژانس "مهر" نیمچە فەرمی ئیرانی، ئمڕوو شەممە.

ئاژانسەگە لە زوان وائلی دویای دیدارەگە وت: لە گردەوبوینەگە بریغر وازکردن مەرز سنووری دا جویر مەرز نوویگ ناوەین ئیران و عراق، و دیاری کرد کە لە گام یەکەم، گەشتیارەیل دەسکەن وە هامشوو لەبان ئی مەرزەو وەشیوەیگ سنووردار ئمجا کەمکەم زیایەو بوود.

وتیش: هەمیش لەبان وەکارخستن ئی مەرزە رێککەفتن تا بوودە مەرزیگ بازرگانی لە بانان، تا بوودە بنەمای هامشوو ئابووری ناوەین دوو وڵات.

وائلی وتیش: وەگەرد وازکردن مەرز جيلات، مەرزت نوویگ خریەێدە بان سیستەم سنوور عراق، کە پاڵپشتی لە. هاوکاری و هەماهەنگی وەرد کۆمار ئیسلامی ئیران کەێد.