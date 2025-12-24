عراق چەوەڕی وارانیگ لە سەرتای هەفتەی ئایندە کەێد

شەفەق نيوز - بەغداد

بەش مەزەنەکردن لە دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی عراق، ئمڕوو چوارشەممە، مەزەنە کرد وارانیگ لە سەرتای هەفتەی ئایندە عراق بگرێدەو.

لەباوەت مەزەنەیل شەوەکی ئمڕوو، وینەی گەورەیل نشان دەن کاریگەری لە بەشەیلیگ لە شارەیل وڵات دیرن وەتایبەت لە باکوور.

مەزەنەیل کەشوهەوا نشان دەن دەرفەت واران سووکیگ وەگەرد بەڵاچە لە رووژ ئمڕوو هەس لە ناوچەیل خوەرھەڵات و باکوور خوەرھەڵات وڵات، و تا ساعەتەیل ئیوارە و شەو دەرفەتی تەواو بوود.

هەرلیوا، دویای ئەوە کەشوهەوا ئارامەو بوود و وا وەرەو باکوور خوەرئاوا هەڵکەێد، و تا رووژ شەممە وەیجویرە مینێد، کە مەزەنە کریەێد بوودە سەرەتای کەشوهەوای وارانی نوویگ لە ناوچەیل باکوور و خوەرھەڵات.