عراق وەماوەی یەک هەفتە هەفت زەویلەرزە توومار کەێد

شەفەق نيوز- بەغداد

دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی عراق، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان کە وڵاتەگە لەناوین ماوەی 5 و12 ئابر لە ناوچەیە باکوور و باکوور خوەرهەڵات عراق، هەفت زەویلەرزە توومار کرد، هازیان لە ناوەین 1.7 و3.1 پلە لەبان پەیمانەی ریختەر بوی، وەلی توومارکردن زەرود دارایی یا مرۆیی.

دەسەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: فرەی ئەو زەویلەرزەیلە کەم بوینە یا وەشیوەیگ سنووردار بوینە لە ناوچەیل نزیک سەنترەیل زەویلەرزەیل، وتیش: تیمەیل پەیوەندیدار وەردەوامن لە روانگەکردن لە گشت وەختیگ لەڕی ئەو تووڕەیلە کە لە گشت پارێزگایەیل بڵاوە بوینە.

دیاری کرد کە باکوور و باکوور خوەرھەڵات عراق کەفتنەسە بان کڕەیل زەویلەرزەی گورجیگ، چوینکە هانە نزیک زەنگەیل جیۆپۆلەتیک وە درویژایی سنوور وەرد ئیران و تورکیا.

ئی زەویلەرزەیلە لە جویلەکردن تەکتۆنی لە کویەیل زاگرۆس لە خوەرھەڵات عراق تا قویلایی ئیران تیەن، کە هیلێد روانگەکردن وەرجەوەختە و ئامادەیی کۆمەڵایەتی بوونە چشتیگ سەرەکی ئەرا کەمکردن زەرەدەیل ئەگەر زەویلەرزە بوی.