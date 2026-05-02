عراق وە یەک پلە کەفێدە دۊا لەناو نیشاندەر ئازادی رووژنامەگەری عەرەبی ئەرا ساڵ 2026

شەفەق نیوز - بەغداد

عراق کەفتە پلەی 13ەمین عەرەبی لەناو نیشاندەر ئازادی رووژنامەگەری جەهانی ئەرا ساڵ 2026 کە لە ریخریاگ "پەیامنێرەیل بی سنوور" دەرچوود، لە پەیمانەیگ کە رەنگدانەوەی وەردەوامبوین ئەو ئاستەنگەیلەس کە رۊوەڕۊ کەرت راگەیانن لە وڵاتەگە بوونەو، و تایبەت ئەوەگ پەیوەندی وە فشارە سیاسییەیل و ئەو پێشێلکارییەیلە دیرێد کە رەسێدە رووژنامەنووسەیل و بیهازی گەرەنتیە یاساییەیل کە ئەرکدارن وە مقیەتیکردن ئازادی کار رووژنامەگەری و سەروەخوەیی دامەزراوەیل راگەیانن.

و پۆلێنەگە دویاکەفتن عراق وە یەک پلە لە وەراورد وە هەردگ ساڵ 2024 و 2025 نشان دەێد، کە پلەی 12ەمین عەرەبی لە هەردگ ساڵەگە داگیر کردۊد، وەرجە ئەوەگ پێگەی خوەی لە نیشاندەر 2026 لەدەس بەێد و بکەفێدە دۊا ئەرا ناوەند 13، کاریگ کە نشانەس ئەرا وەردەوامبوین پەککەفتن ژینگەی ئازادییەیل راگەیانن و نەهاتنەدی وەرەوپنواچگنیگ کردەیی لە دۆسیەی مقیەتیکردن رووژنامەگەری لە ماوەی ساڵەیل دۊایی.

قەتەر کەفتە سەرەتای لیست دەوڵەتە عەرەبییەیل لە ئازادی رووژنامەگەری ئەرا ساڵ 2026، دۊای ئەوە مەغریب و دۊاتر لوبنان، لە وەختیگ کە سوڵتاننشین عومان و کوەیت و تونس و لیبیا و سوریا و ئوردن و جەزائیر و ئیمارات و سودان لەو پلەیلە هاتن کە وەرجە عراق بوین، لە وەختیگ کە یەمەن و میسر و بەحرەین دۊای ئەوە هاتن، و سعودیە کەفتە پلەی کۆتایی عەرەبی وەپای نیشاندەر ساڵانەگە.

ئی دۊاکەفتنە تێد لە وەختیگ کە ریخریاگ "پەیامنێرەیل بی سنوور" دووپات لەبان ئەوە کەێد کە ئازادی رووژنامەگەری لە ئاست جەهانی یەکیگ لە خراوترین قۆناغەیلی لە چارەکە سەدەیگەو وەخوەی دۊنێد، لەئەنجام بەرزەوبوین کوتە یاساییەیل و فشارە سیاسییەیل و رخداریە ئەمنییەیل کە ریگری لە توانای رووژنامەنووسەیل کەن لەبان جیوەجیکردن ئەرکەیلیان وە ئازادی و سەروەخوەیی.