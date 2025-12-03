عراق چەوەڕی کەشوهەوایگ (کارا) کەێد.. واران و لافاو و داوەزیان گەرمی تا چەن رووژیگ

شەفق نيوز - بەغداد

بەش مەزەنەکردن کەشوهەوا لە کەشناسی و زەویلەرزەناسی عراق، ئمڕوو چوارشەممە، مەزەنە کرد ناوچە و شارەیل عراق بکەفنە کەشوهەوایگ کارا لە سەرتای هەفتەی ئایندە کە واران رفتیگ تا چەن رووژیگ وارێد.

وەگورەی راپۆرت بەشەگە، نەخشەیل کەشوهەوا نشان دەن کە کەشوهەوایگ کارا لە رووز هەفت لە مانگ کانوون یەکەم دەسوەپی کەێد و تا چەن رووژیگ وەردەوام بوود، کە واران فراوانەو بوود تا گشت شارەیل بگرێدەو.

نشانەیل سەرەتایی وەیجویرە نشان کەن: وارانیگ وارێد لە بەشیگ لە شوینەیل رفتە وەگەرد بەڵاچە و وا لە بەشیگ ترەک، و هاتێ لە شوینە نزمەیل و دووڵەیل باکوور و خوەرھەڵات وڵات لافاو باێد، و داوەزیان وەرچەویگ لە پلەی گەرمی.

وەگەرد گورجبوین وای روی زەوی و پەنگەوخواردن ئاو لەناو ئەو جادەیلە کە خزمەت نەکریانە.

وەگورەی راپۆرت کەشناسی، هیمان زویە تا دیاری ئەو ناوچەیلە بکریەێد نە فرەتر کاریگەر بوون، کە وەگەرد نزیکەوبوینی زیاتر دیار دەێد، وەلێ ئامادەبوین وەرجەوەختە گرنگە.

راپۆرتەگە داوا لە لایەنەیل خزمەتگوزاری کرد ئامادە بوون، و توانایەیلیان و ژیرخانەیل وەگورەی توانا ئامادە بکەن ئەرا وەرگردن ئەو بڕەیل وارانە کە چەوەڕی کریاس.