‏عراق وە رێژەی 36% لە فروشەیلی داەزێد لە ماوەی پەنج مانگ یەکەم ساڵ 2026

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏فروشەیل بانک ناوەندیی عراقی لە پویل بیانی لە ماوەی پەنج مانگ یەکەم ساڵ 2026 وە بڕ 36% داوەزیا، رەسیە 22.531 ملیار دۆلار، وە بەراورد وەرد 35.201 ملیار دۆلار لە ماوەی هەمان وەخت لە ساڵ 2025.

‏زانیارییەیل بانک ناوەندیی عراقی، کە ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکردیە، نیشان دەن فروشتنەیل بانکەگە لە ماوەی کانوون دوویەم تا ئایار 2026 بەش بوود وە بان بڕ 1.038 ملیار دۆلار فروشتن کاش، لە وەرانوەر 21.493 ملیار دۆلار ئەرا ئەوزەڵداین باڵانس بانکەیل دەێشت دەروەچ فروشتن پویل بیانی، لە وەختیگ هویچ فروشتنیگ وە ری حەوالەیل یا یەکلاکردنەوەیل ناودەوڵەتی توومار نەکریا.

‏لە ئاست مانگ ئەیار/ مایۆ 2026، فروشتنەیل بانک ناوەندی رەسیە 5.191 ملیار دۆلار، کە داوەزیاوێد لە 6.937 ملیار دۆلار لە نیسان/ ئەپریل گوزەشتە، و لە 7.010 ملیار دۆلار لە ئایار/ مایۆ 2025.

‏فروشتنەیل ئەیار/ مایۆ گزەشتە بەشەو بوی وە بان بڕ 250 ملیۆن دۆلار فروش کاش، لە وەختیگ بەند ئەوزەڵداین باڵانس بانکەیل لەدەیشت دەروەچ فروشتن پویل بیانی 4.941 ملیار دۆلارب بوی ، تا بەش گەپگ لە گشت فروشتنەیل مانگانە دروس بکەێد.

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