عراق و ئیران 118 روفات بیسەروشوینەیل جەنگ کەنداو یەکەم ئاڵشتکەن (وینە)

شەفەق نیوز ـ بەغدا

لە دەروارەی سنوری شەلامچە لە پارێزگای بەسرە، شەوەکی ئمڕوو یەکشەممە، رسوومەیل ئاڵشتکردن روفات سەربازەیل ئیرانی و عراقی ئاڵشتکریا کە لە جەنگە خویناویەگەی ساڵ هەشتاگان سەدەی گوزەشتەی ناوەین دوو وڵاتەگە گیان لەدەسدان.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت "ئیرنگە دەسکریاس وە مەراسیم رادەسکردن و وەرگردن روفاتەیل بیسەروشوینەیل جەنگ عراق و ئیران ناوەین دوو وڵاتەگە لە دەروازەی شەلامچە لە سنوور خوەرهەڵات بەسرە".

وتیش، "شمارەی رادەسکریاگ و وەرگریاگ 70 عراقی و 48 ئیرانی بویە".

وەپای وینەیل "روفاتەیل زیاتر هن لایەن عراقیین، کە بی ناونیشانن".

ئاڵشتکردن روفاتەیل لەناوەین ئێ دوو وڵاتە کرێد وەپای رێکەفتن جنێف ساڵ 2008، وە سەرپەرشتی لیژنەیگ ناودەوڵەتی مانگ سوور، و تا ئیسە ئاماریگ فەرمی لەبان بڕ گشتی چەنیگ رادەسکریاس و چەنیگ وەرگیریاس وەردەس نییە.