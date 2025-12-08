عراق وە درێس سەوزە رویوەڕوی جەزائیر بوود لە جام عەرەب
شفق نیوز - بەغدا
ئمڕوو کۆنگرەی هونەری تایبەت وە بازی ناوەین عراق و جەزائیر وەڕێوەچی، کە بڕیارە ئیوارەی سوو سێشەممە لە چوارچمگ بازیەیل گەڕ سێیەم کۆمەڵەی چوارەم پاڵەوانێتی جام عەرەب لە قەتەر وەڕێوەبچوود.
هەڵوژاردەی نیشتمانی عراق لەی بازیە درێس سەوز پوشێد، لە وەختیگ گۆڵپارێز وە ڕەنگ زەرد دەرکەفێد، هەڵوژاردەی جەزائیر ئەرا بازیەگەی سوو درێس چەرمگ پوشێد.
ئیرنگە عراق وە شەش خاڵ پێشەنگ کۆمەڵەی چوارەم عراق گردیە دویای ئەنجامدان دوو گەر دویای ئەویش هەڵوژاردەی جەزائیر وە چوار خاڵ تێد، ئمجا سوودان وە یەک خاڵ بەحرین وەبی هویچ خاڵیگ ها لە پلەی کۆتایی.