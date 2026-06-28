عراق گەورەترین گەشە لە پڕۆژەیل لە ناوچەگە توومار کەێد وە بەهای 429 ملیار دۆلار

شەفەق نیوز - بەغدا

عراق گەورەترین زیایبۊن لە بەهای پڕۆژەیل لەبان ئاست ناوچەگە وەدەس هاورد لە ماوەی 15ی ئایار/ مایۆ تا 19ی حوزەیران/ یۆنیۆ 2026، دۊای زیایکردن پڕۆژەیل نوویگ وە بەهای 12 ملیار دۆلار، تا بڕ گشتی بەهای پڕۆژەیل لە وڵاتەگە بەرزەو بوود ئەرا 429 ملیار دۆلار، وەپای زانیارییەیل پێوەر "مید" ئەرا پڕۆژەیل.

زانیارییەیل ئاشکرا کردن کە عراق گەشەکردنیگ وە ریژەی 2.8% لەو ماوە توومار کرد، وە پاڵپشتی نواچگن پڕۆژەی تەواوکاری سەر وە کۆمپانیای نەفت باکوور لە کێڵگەی عەجیل، کە بەهای رەسێدە 3 ملیار دۆلار، ئەرا گام لێکۆڵینەوە.

گۆڤار "مید" خەوەرداد کە بازاڕ پڕۆژەیل لە ناوچەی کەنداو وەردەوام بۊ لە فراوانبوون ئەرا پانزەهەمین مانگ یەک لەدۊای یەک، و 66 ملیار دۆلار زیای کرد ئەرا بەهای گشتییەگەی، تا قەوارەی بازاڕ پڕۆژەیل هەرێمی بڕەسێد ئەرا 5.08 تریلیۆن دۆلار.

لەبان ئاست بازاڕەیل کەنداوی، ئیمارات گەشەکردنیگ وە ریژەی 2.8% توومار کرد تا بەهای پڕۆژەیلی بەرزەو بوود ئەرا 1.35 تریلیۆن دۆلار، لە وەختیگ سوڵتاننشین عومان گەشەکردنیگ وە ریژەی 3% وەدەس هاورد تا بەهای پڕۆژەیلی بڕەسێدە 360 ملیار دۆلار.

هەرلیوا، بەهای پڕۆژەیل لە قەتەر وە ریژەی 1.9% بەرزەو بۊ تا بڕەسێدە 241 ملیار دۆلار، لە وەختیگ کوێت لەبان 240 ملیار دۆلار جیگیر بۊ و بەحرەینیش وەبی ئاڵشتکاری گەورایگ مەنەو.

لە وەرانەور ئەوە، عەرەبستان سەعوودی تاکە بازاڕ کەنداوی بۊ کە داوەزیانیگ لە ماوەگە توومار کرد، کە بەهای پڕۆژەیلی وە 10 ملیار دۆلار کەمەو بۊ، یا ئەوەگ هاوتا وە 0.5% کەێد، تا لەبان 2.16 تریلیۆن دۆلار جیگیر بوود.