عراق گەوراترین هاوردەکارە لە خوزستان ئیرانی وە کە لە 60 ملیۆن دۆلار رەد کردگە

عراق کەفتە سەرەتای لیست ئەو دەوڵەتەیلە کە لە پارێزگای خوزستان ئیرانی لە ماوەی مانگیگ هاوردە کەن، دۊای ئەوەگ کاڵایەیلیگ هاوردە کرد کە بڕەگەی لە 60 ملیۆن دۆلار زیاترە، وەپەی ئەوەگ دەسەڵاتە گومرگییەیل لە پارێزگاگە، ئمڕوو چوارشەممە راگەیانن.

بێهروز قەرابیجی،، سەرپەرشتیار گومرگەیل خوزستان لە لێدوانیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز چەوی وەپی کەفت، وت: عراق لە ماوەی ناوەین 21 ئازار / مارس تا 20 نیسان / ئەپریل 2026 نزیکەی 221 هەزار تەن لە کاڵایەیل ئیرانی هاوردە کردگە، وە بڕ گشتی رەسیەسە 60 ملیۆن و 783 هەزار دۆلار.

دیاری کرد کە عراق لە دیارترین بازاڕە ئامانجگیریاگەیل بویە ئەرا هەناردەیل لەی ماوە، لە سای وەردەوامبوین چالاکی بازرگانی لەڕی دەروازە سنوورییەیل لەناوەین هەردگ لایەنەگە.

وتیش: کاڵا هەناردەکریاگەیل کەرەستەیل پیشەسازی و پترۆکیمیایی و بەرهەمەیل پەیوەندیدار وە وزە و پیشەسازی لەخوەی گردگە، و ئەوەیش لە دیارترین هەناردەیل دەیشتەکی خوزستانە.

هەمیش وت: بڕ هەناردەیل پارێزگاگە لە خود ماوە رەسیەسە 630 هەزار تۆن وە بڕ 199 ملیۆن دۆلار، کە یەیش نشان ئەوە دەێد کە عراق پشکیگ گرنگ لە بازرگانی دەیشتەکی خوزستان وەدەس هاوردیە وەگەرد سەرەتای ساڵ ئیرانی.