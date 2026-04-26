عراق گەوراترین زەرەرمەنە لە بەسیان هورمز.. هەناردەیل نەفت 82٪ لە ماوەی ئازار داوەزێد

عراق چگە بان لیست ئەو دەوڵەتەیلە کە فرەترین زەرەر لە بەسیان گەروو هورمز لە ماوەی مارس/ ئازار 2026 دینە، دۊای ئەوەگ بەرزترین ریژەی داوەزیان لە هەناردەیل نەفت خاو لە ناوەین دەوڵەتەیل کەنداوی بەرهەمکار توومار کرد، کە رەسیە 82٪.

داتایەیلیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز ئاگادار لەلییان بوی نیشان دان کە قەیرانەگە هەژمار کریا وە یەکیگ لە گەوراترین ئاڵووزییەیلە کە بازاڕ نەفت جەهانی لە ماوەی ئی ساڵە وەخوەی دیە.

ئی داوەزیان سەختە، گلەو خوەێد ئەرا پشتبەسین عراق وە شیوەیگ نیمچە تەواو لەبان بەندەرەیل باشووریی کە پشت وە کەنداو بەسێد ئەرا هەناردەکردن خاوەگەی، وەبی ئەوەگ کڕەیل لویلەی هەناردەکردن جیگر و کارا لە دەیشت رێڕەو گەرووەگە بگرێدە دەس، کە بویە هووکار پەککەفتن بارەیل، و کەڵەکەبوین کەشتییەیل، و داوەزین داهاتەیل نەفتی وە شیوەیگ گەورە لە ماوەی ئازار.

عراق تەنیا لەناو بازنەی زیانەیل نەوی، کە کوەیت لە پلەی دۊەم هات وە داوەزیانیگ رەسیە 75٪ لە هەناردە نەفتییەیلی، و دۊای ئەوە قەتەر هات وە ریژەی 70٪، لەئەنجام پشتبەسین گەورەی لەبان خود رێڕەو دەریایی ئەرا هەناردەکردن نەفت و غاز.

هەرلیوا، هەناردەیل سعودیە وە ریژەی 34٪ داوەزیا، لە وەختیگ هەناردەیل ئیمارات وە ریژەی 26٪ کەم کرد، باوجی هەردگ دەوڵەتەگە تۊەنستن بەشیگ لە زیانەیلیان کەمەو بکەن لەڕی وەکارهاوردن کڕەیل لویلە و بەندەرەیلیگ جیگر لە دەیشت گەروو هورمز.

لە وەرانوەر یە، سەڵتەنەتی عومان دەرکەفت جویر گەوراترین سوودمەن لە قەیرانەگە، دۊای ئەوەگ هەناردە نەفتییەیلی وە ریژەی 117٪ بەرزەو بوین، وە سوودوەرگردن لە کەفتن بەندەرە سەرەکییەیلی لە دەیشت چوارچیوەی گەرووەگە، کە توانایگ گەوراتر وەپی دا ئەرا وەردەوامبوین لە هەناردەکردن و پیشوازیکردن لە بەشیگ لە جویلەی بارکردن لە دەوڵەتەیل هاوساەو.

یەیش لە وەختیگ تیەێد کە راپۆرتەیل وزەی دەوڵەتی دووپات کەن کە بەسیان گەروو هورمز، کە نزیکەی 20٪ لە بازرگانی نەفت جەهانی وەپیەو رەد بوود، بویە هووکار وسانن یا کەمکردن نزیکەی 7.5 ملیۆن بەرمیل لە رووژیگ لە بەرهەمکاری و هەناردەیل دەوڵەتەیل کەنداو لە ماوەی ئازار/ مارس، لەناو وەردەوامبوین رخەیل لەوە کە هەر دۊاکەفتنیگ لە دەسەوکارەوبوین دەریاوانی سروشتی بوودە مدوو زیانەیلیگ دارایی فراوانتر و بەرزەوبوینەیلیگ لە نرخەیل خاو لە جەهان.