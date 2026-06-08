عراق وازکردن ئاسمانەیلی گلەو دەێد و دەس وە گەشتە ئاسمانییەیل کەێدەو

شەفەق نیوز - بەغداد

دەسەڵات فڕۆکەوانی شارستانی عراقی، ئمڕوو دوشەممە، وازکردن ئاسمانەیل عراقی لەنوای گەشتە ئاسمانییەیل لە و وەرەو گشت فڕۆکەخانەیل عراقی راگەیان.

دەسەڵاتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: بڕیار دووارە وازکردن ئاسمانەیل دۊای هەڵسەنگاندن رەوشەیل وە هەماهەنگی وەگەرد لایەنە تایبەتمەنەیل تێد، وەجۊریگ کە دڵنیایی وەردەوامبۊن چۊڵەی دەریاوانی ئاسمانی وەپای بەرزترین پەیمانەیل بیوەیی و ئاسایش بکەێد.

دەسەڵاتەگە، وەپای بەیاننامەگە، دووپات وەردەوامبۊن چەودیاریکردن پیشهاتەیل و هەڵسەنگاندنیان وە شیوەیگ وەردەوام وە هاوکاری وەگەرد لایەنە پەیوەندیدارەیل کرد، ئەرا دڵنیابوین لە مقیەتیکردن بیوەیی ئاسمانەیل عراقی و ئاسایشیان.

وتیش کە کۆمپانیایل فڕۆکەوانی و گەشتیارەیل ئاگادار کەێد لە هەر پیشهاتیگ یا رۊداویگ نوو کە پەیوەندی وە چۊلەی دەریاوانی ئاسمانی دیرێد لەڕی کەناڵە فەرمییە پەسەنکریاگەیلەو.

جی باسە کە دەسەڵات فڕۆکەوانی شارستانی عراقی، ئیوارەی دۊکە یەکشەممە، بەسانن ئاسمانەیل عراقی لەنوای گشت گەشتە ئاسمانییەیل هاتگ و چگ و رەدبوین ئەرا ماوەی 72 سەعات وە شیوەیگ وەختانە راگەیان، لەبان بنەمای گلەوخواردن جەنگ لەناوەین ئیسرائیل و ئیران.