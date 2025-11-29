‏عراق چوارەمە لەناوەین ئەو وڵاتەیلە زیاترین هاوردەکردن لە تورکیا داشتیە لە ماوەی مانگیگ

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏دەسەی ئامار تورکیا، ئمڕوو شەممە، راگەیان عراق پلەی چوارەم وەدەسهاوردیە لەناوەین پەو وڵاتەیلە زیاترین هاوردەکردن لە تورکیا کردیە وە زیاتر لە ملیار دۆلارلە ماوەی مانگ تشرین یەکەم.

‏دەسەگە لە بەیاننامەیگ ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکردیە راگەیان، "هەناردەیل تورکیا ئەرا مانگ تشرین یەکەم رەسیەس ئەرا 23 ملیار و 941 ملیۆن دۆلار وە زیایبوین بڕ 2٪ بڕ هاوردەیل رەسیەس ئەرا 31 مڵیار و521 مليۆن دۆلار وە زیایبوین بڕ 7.2٪ بەراورد وە مانگ تشرین یەکەم 2024.

‏وتیش، "ئەڵمانیا وڵاتیگ هاوبەش سەرەکیە ئەرا هەناردەیل بڕ 3 ملیار و 3 ملیۆن دۆلار، لەدویای بەرتانیا تێد وە 1 ملیار و 423 ملیۆن دۆلار، لەدویای ئەویش وڵاتە یەکگرتگەیل وە سێیەم تێد 1 مليار 409 ملۆن دۆلار".

‏دەسەگە وتیش؛ عراق پلەی چوارەم وەدەیهاوردیە وە ملیاریگ و 210 ملیۆن دۆلار، و ئیتالیاش وە ملیاریگ و 152 ملیۆن دۆلار لە پلەی پەنجەم هاتگە، رێژەی پەنج وڵاتە یەکەمەگە لە گوو گشتی هەناردەیل لە تشرین یەکەم 2025 رەسیەس 29.7%.

‏عراق فرەیگ لە کەرەستە و کەلوپەل و مادە خوەراکیەیلی لە وڵاتەیل هاوسا تیارێد وە تایوەت تورکیا و ئیران، وە رێژەی کەمتریگ لە وڵاتەیل کەنداو عەرەبی و ئۆردن.

‏

‏