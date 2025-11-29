عراق چوارەمە لەناوەین ئەو وڵاتەیلە زیاترین هاوردەکردن لە تورکیا داشتیە لە ماوەی مانگیگ
شەفەق نیوز ـ بەغدا
دەسەی ئامار تورکیا، ئمڕوو شەممە، راگەیان عراق پلەی چوارەم وەدەسهاوردیە لەناوەین پەو وڵاتەیلە زیاترین هاوردەکردن لە تورکیا کردیە وە زیاتر لە ملیار دۆلارلە ماوەی مانگ تشرین یەکەم.
دەسەگە لە بەیاننامەیگ ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکردیە راگەیان، "هەناردەیل تورکیا ئەرا مانگ تشرین یەکەم رەسیەس ئەرا 23 ملیار و 941 ملیۆن دۆلار وە زیایبوین بڕ 2٪ بڕ هاوردەیل رەسیەس ئەرا 31 مڵیار و521 مليۆن دۆلار وە زیایبوین بڕ 7.2٪ بەراورد وە مانگ تشرین یەکەم 2024.
وتیش، "ئەڵمانیا وڵاتیگ هاوبەش سەرەکیە ئەرا هەناردەیل بڕ 3 ملیار و 3 ملیۆن دۆلار، لەدویای بەرتانیا تێد وە 1 ملیار و 423 ملیۆن دۆلار، لەدویای ئەویش وڵاتە یەکگرتگەیل وە سێیەم تێد 1 مليار 409 ملۆن دۆلار".
دەسەگە وتیش؛ عراق پلەی چوارەم وەدەیهاوردیە وە ملیاریگ و 210 ملیۆن دۆلار، و ئیتالیاش وە ملیاریگ و 152 ملیۆن دۆلار لە پلەی پەنجەم هاتگە، رێژەی پەنج وڵاتە یەکەمەگە لە گوو گشتی هەناردەیل لە تشرین یەکەم 2025 رەسیەس 29.7%.
عراق فرەیگ لە کەرەستە و کەلوپەل و مادە خوەراکیەیلی لە وڵاتەیل هاوسا تیارێد وە تایوەت تورکیا و ئیران، وە رێژەی کەمتریگ لە وڵاتەیل کەنداو عەرەبی و ئۆردن.