عراق هەناردەکردن زیاتر لە 7 هەزار تەن لە مادەی چیمەنتوو ئەرا سووریا مانگانە راگەیەنێد

شەفەق نیوز - بەغداد

کۆمپانیای گشتی چیمەنتوو عراقی، یەکیگ لە کۆمپانیاگان وەزارەت پیشەسازی و کانزایەیل، ئمڕوو چوارشەممە، وەدیهاوردن توانای دیزاین لە کارگەی چیمەنتوو قائیم وە بڕ 840 هەزار تەن ساڵانە لە چیمەنتوی وەرگریکار راگەیان.

وەڕێوەبەر گشتی کۆمپانیاگە زوهێر داود ئەحمەد، لە بەیاننامەیگ دەرچگ لە وەزارەتەگە، وت، کە بڕ بەرهەمهاوردن کارگەگە رەسێدە 70 هەزار تەن مانگانە، وە شیوەیگ کە هەوەجەیل بازاڕ ناوخۆیی لە پارێزگای ئەنبار و پارێزگایەیل ترەک جیوەجی کەێد، و دیاری کرد کە بڕ 7500 تەن مانگانە هەناردەی کۆمار عەرەبی سووری کریەێد.

دووپات لە وەردەوامبۊن کار و بەرهەمهاوردن لە کارگەگە لەبان ماوەی سەعاتەیل کرد؛ ئەرا وەهیزکردن خوەیبژیوی وڵاتەگە، و فراوانکردن دەرچەیل هەناردەکردن چیمەنتوو عراقی ئەرا بازاڕەیل دەیشتەکی.