عراق.. هەر بڕیاریگ ئی پەرلەمان ئیسە دەریکردیە 35 مليار دينار خەرجی بویە
شەفق نيوز- بەغداد
مەنار عوبەیدی پسپۆڕ ئابووری، ئمڕوو شەممە، ئاشکرای بڕ خەرج گشتی وەبان ئەنجومەن نویەنەرەیل عراق ئەرا ساڵەیل 2015 تا 2025 ئاشکرا کرد، دووپاتیش کرد کە لە 5.5 تريليۆن دينار رەد کرد، و لەناوی تەنیا 321 یاسا دەرکرد، واتە خەرج دەرکردن یەک یاسا لە 17 مليار دينار عراقی رەد کرد.
عوبەیدی لە پۆستیگ لەبان سۆشیال میدیا دیاری کرد کە ئی خول ئیسە بەرزترین خەرج داشت، کە خەرج گشتی پەرلەمان لە خول ئیسە رەسیە 2.4 تريليۆن دينار عراقی، کە لەناوی تەنیا 69 یاسا دەرکرد، کە هەر یەک یاسا 35 مليار دينار خەرجی بویە.
دیاری کرد کە خەرج گشتی خول پەرلەمان وەرین رەسیە 1.8 تريليۆن دينار لەناوی 91 یاسا دەرکرد، کە دەرکردن هەریەک یاسا رەسیە 20 مليار دينار عراقی.
پسپۆڕ ئابووری ئومێد خوازێد خەرج یاسایەیل لە خول هاتگ بەرزەو نەوود، تا خەرج دەرکردن یەک یاسا نیەڕەسێد وە زیاتر لە 100 مليار دينار عراقی.