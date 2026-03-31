‏عراق ها ناوەن هەرزانترینیان.. جیاوازی گەورە لە نرخ سزەمەنی لە ناوچەگە

شەفەق نیوز - بەغدا

‏وەراوردکارییگ نوو ئەرا نرخ بەنزین لە دەوڵەتەیل ناوچەگە نیشان دەێد عراق هیمان لە رز ئەو وڵاتەیلەس هەرزانترین نرخ سزەمەنی دیرن، یەیش وە مدوو سیاسەت پشتگیری حکومەتی.

‏وەپای داتاگەیل "ئۆیل پرایس" کە ئاژانس شەفەق نیوز وەدویاچگن ئەرای کردیە، نرخ یەک لیتر بەنزین لە عراق رەسیە نزیکەی 0.65 دۆلار، کە فرە کەمترە لە تێکڕای جیهانیە کە نزیکەی 1.35 دۆلارە، یەیش خەێدە ناو لیست ئەو وڵاتەیلە نرخەیلیان لە ئاست جیهانی نزمە، هەرچەن نرخەگە لە ئیران بەرزترە لەوەر پشتگیری فراوان حکومەتی لەو وڵاتە.

‏داتاگە نیشان دا وڵاتەیل کەنداو نرخەیلیان نزیکە لە عراق، چوینکە نرخ لیتریگ بەنزین لە سعودیە نزیکەی 0.62 دۆلارە، وەگەرد هەوڵەیل ئەرا کەمکردن پشتگیری حکومەت وە شێوەی وەرەوژێر، کە هیلێد نرخەیل گاوەختیگ لە بازاڕ عراقی بەرزتر بوون.

‏لە لاییگ ترەک، نرخەیل وە شێوەی وەرچاو لە وڵاتەیل تر ناوچەگە بەرزەو بوون، چوینکە نرخ لیتریگ بەنزین لە تورکیا رەسێدە نزیکەی 1.18 دۆلار، و لە لوبنان نزیکەی 1 دۆلار، یەیش وە مدوو چەسپانن باج بەرز یا وازکردن نرخ سزەمەنی و لاوردن پشتگیری حکومەتی.

‏دیاری کرد، جیاوازی نرخ سزەمەنی لە ناو دەوڵەتەیل تەنیا پەیوەنی وە ئەوەوە نەیرێد کە ئەو وڵاتە بەرهەمهاوەر نەفتە یا نا، بەڵکم وە پلەی یەکەم پەیوەستە وە سیاسەتەیل نرخ دانان، لەوانەش ئاست پشتگیری حکوومەتی و باج و نرخ ئاڵشتکردن پویل.

