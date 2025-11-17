‏عراق ها لوتکەی هەناردەیل میوە و سەوزەی تورکیا

‏شەفەق نیوز ـ ئەنقەرە

‏کۆمەلەی سەرچەوەیل میوە و سەوزە لە دەریای ناوڕاس، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان عراق لە ماوەی مانگ ئۆکتۆبەر وەرین بازاڕ سەرەکی بویە ئەرا هەناردەیل کۆمەڵە.

‏سەرۆک ئەنجومەن ئیدارەی کۆمەڵەگە فەرحات غوروز، لە بەیانیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز دیەسێ وت، هەناردەیل میوە و سەوزەی تورکیا رەسیەس ئەرا 334.9 ملیۆن دۆلار لە ئۆکتۆبەر وە بەرزەوبوین رێژەی 16% بەراورد وە هەمان ماوە لە ساڵ وەرین.

‏غوروز وتیش، عراق گەپترین بازاڕ هەناردەکردن کەرتەگەس، لەدویای روسیا تێد و پلەی دویەم و ئەڵمانیا وە سێیەم، و دووپاتکردکەرت میوە و سەوزە لە بەغدا گرنگی فراوانیگ وە پی درێد.

‏دیاریکرد، تورکیا "گامەیل قایمیگ هەڵگردیە ئەرا ئەوزەڵداین وە هاوبەشی هەمیشەیەیلی وەرد عراق کە وەیەکیگ لە گرنگترین بازاڕەیلە ئەرا مان" وتیش بەشداریکردن کۆمەڵگەگە لە پێشانگای کۆتایی بەغدا ئسفاکریا گرنگی فرەیگ وە بەرهەمە تورکیەیل درێد لە بازاڕ عراق".

