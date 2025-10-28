عراق نۆیەم گەپترین وڵاتە لە هاوردەکردن مامر بەرازیلی
شەفەق نیوز ـ بەغدا
کۆمەڵەی بەرازیلی ئەرا پرۆتین ئاژەڵی ABPA راگەیان، عراق پلەی نۆیەم وەدەسهاورد لەناوەین زیاترین ئەو وڵاتەیلە کە مامر بەرازیلی هاوردەکردیە ئەرا ساڵ 2024.
کۆمەلە ئامار لە ئاماریگ ئاژانس شەفەق نیوز دیەسێ وت "عراق لە ساڵ 2024 وە بڕ 179 هەزار و 884 تەن گوشت مامر هاوردەکردیە بەرزەوبوین رێژەگەی رەسیەس ئەرا 18.23% بەراورد وە ساڵ 2023 کە هاوردەکردن مامر بەرازیلی ەسیەس ئەرا 152 هەزار، و271 تەن".
وتیش: "عراق لە رزبەن نۆیەمە لە کۆ 25 وڵات لە ساڵ وەرین مامر لە بەرازیل هاوردەکردنە"، دیاریکرد، "چین لە پلەی یەکەمە وە هاوردەکردن 562 هەزار تەن، دواتر ئیمارات وە 455 هەزار تەن پلەی دویەمە، ژاپۆنیش وە 443 هەزار تەن پلەی سێیەمە ، سعودیە وە 370 هەزار تەن لە پلەی چوارەمە".
لە درویژەی باسەیلی وتیش،، "ئەفریقای باشوور وە325 هەزار تەن پلەی پەنجەم وەدەسهاوردیە، فلیپین وە 234 هەزار تەن پلەی شەشەمە، یەکێتی ئەوروپا وە 231 هەزار تەن پلەی هەفتەمە ، مەکسیک وە 212 هەزار تەن پلەی هەشتەم وەدەسهاوردیە، عراقیس لە پلەی نۆیەمه و کۆریای باشوور وە 155 هەزار تەن پلەی دەیەم گردیە".