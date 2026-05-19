‏عراق نزیکەی ٤٠ هەزار دۆسیەی دەزويرانی و جیاوبوین (تەڵاق) لە مانگ نیسان گوزەشتە توومار کرد

‏داتایەیل فەرمی کە وەلایەن ئەنجومەن باڵای دادوەر، ئمڕوو سێشەممە، دەرچگنە نیشان دەن دادگایەیل فیدراڵی لە گشت پارێزگایەیل عراق - بێجگە لە هەرێم کوردستان - 38 هەزار و 127 دۆسیەی دەزويرانی و جیاوبوین لە مانگ نیسان/ئەپریل گوزەشتە توومار کردن.

‏وەپای ئەو ئامارەیلە کە ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایانکرد، کوو گشت گرێبەستەیل دەزورانیەیل رەسیەس 31 هەزار و 499 گرێبەست؛ کە بەغدای پایتەخت (وە هەردوگ ديم کەرخ و رەسافە) وە 7934 گرێبەس ها سەرەتا لیستەگە، و لەدویای ئەویش پارێزگای نەینەوا وە 3141 گرێبەس ها رزبەن دویەم.

‏لە باوەت جیاوبوین، داتایەیل دەرخەن گشت دۆسیەی تەڵاقەیل رەسیەسە 6628 دۆسیە؛ هەمیش بەغدا وە 2665 دۆسیە ها نوای گشتی، و بەسرەش وە 611 دۆسیە ها رزبەن دویەم.

‏نیشانەسل لە بەراوردکردن وەگەرد مانگ وەرجە خوەی (ئازار/مارس)، بەرزەوبوین کار و مەمەڵەی یاسایی لە دادگایەیل نیشان دەن، چوینکە ئەو دادگایەیلە لە مانگ ئازار گوزەشتە نزیکەی 23 هەزار گرێبەس هاوسەرگیری و تەڵاق توومار کردوێن.

