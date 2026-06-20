‏عراق پەنجەم گەپترین بسینەیل ماڵە لە تورکیا لە ماوەی مانگ ئایار

‏شەفەق نیوز - ئەنقەرە

‏داتایەیل دەسەی ئامار تورکی، ئمڕوو شەممە دەرخست عراق لە پلەی پەنجم هاتیە لە ناو ئەو رەگەزنامەیلە فرەترین ماڵ لە تورکیا لە مانگ ئایار 2026 سەننە، ئەوەیش لە وەختیگە فرووشتن موڵک وە بیگانەیل کەمەو بوویە.

‏دەسەگە لە راپۆرت مانگانەی خوەی، کە ئاژانس شەفەق نیوز چەوی وەپی کەفتگە، دیاری کرد کوو گشتی فرووشتن ماڵ ئەرا بیگانەیل رەسیە 1387 ماڵ لە مانگ ئایار، وە رێژەی 27٪ کەم بویە بەراوەرد وە هەمان مانگ ساڵ 2025، و ئە و فرووشتنەیلە نزیکەی 1.5٪ لە کوو فرووشتن ماڵ لە وڵاتەگە پێکهاوردگە.

‏هەمیش وتیش، فرووشتن ماڵ ئەرا بیگانەیل لە مانگەیل پەنجم سەرەتای ساڵەگە رەسیە 18768 ماڵ، وە رێژەی 15.1٪ وە شیوەی ساڵانە کەم بوویە.

‏وەپای داتایەیل، هاووڵاتیەیل رووسی لە پلەی یەکەم هاتن لە ناو ئەو رەگەزنامەیلە ک فرەترین ماڵ لە تورکیا لە مانگ ئایار سەنیەن وە بڕ 268 ماڵ، و دویای ئەو ئێرانیەیل بوین وە 125 ماڵ، و ئوکراینیەیل وە 88 ماڵ، و ئەڵمانیەیل وە 73 ماڵ، و عراقیەیل لە پلەی پەنجەم هاتن وە 66 ماڵ، و ئازەربایجانیەیل وە پلەی شەشەم هاتنە وە هەمان بڕ 66 ماڵ.

‏لەبان ئاست بازاڕ موڵک وە گشتی، کوو فرووشتن ماڵ لە تورکیا لە مانگ ئایار وە رێژەی 31.2٪ کەم بویە بەراوەرد وە هەمان ماوەی ساڵ گوزەشتە، و رەسیە 93 هەزار و 333 ماڵ، لەوانە 30 هەزار و 196 ماڵ نوو، و 63 هەزار و 137 ماڵ کوەنە بوین.

‏هەمیش فرووشتن ماڵ نوو وە رێژەی 27.9٪ کەم بویە ئەرا 30 هەزار و 196 ماڵ، لە وەختیگ فرووشتن ماڵ کوەنە وە رێژەی 32.7٪ کەم بویە ئەرا 63 هەزار و 137 ماڵ.

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