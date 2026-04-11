‏عراق یەکەم وڵات عەرەبییە لە هەرزانی نرخ کارەبا لە مانگ ئادار ٢٠٢٦

‏شەفەق نیوز - بەغداد

‏عراق لە پلەی یەکەم وڵاتەیل عەرەبی هات لە ناو لیست هەرزانترین نرخەیل کارەبا ئەرا مانگ ئادار 2026، وەپای داتایەیل ماڵپەڕ (GlobalPetrolPrices).

‏وەپای خشتەیگ کە ماڵپەڕەگە بڵاوی کردوید و ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکرد، عراق کەمترین نرخ کارەبا لە ناوچەگە توومار کرد، نرخ کارەبا رەسیە 0.015 دۆلار ئەرا هەر کیلۆوات/سەعات ئەرا وەکارهاوردن ناو ماڵ (سکنی)، و 0.046 دۆلار ئەرا هەر کیلۆوات/سەعات ئەرا وەکارهاوردن بازرگانی.

‏میسر لە پلەی دویەم عەرەبی هات وە نرخ 0.020 دۆلار ئەرا هەر کیلۆوات/سەعات، دویای ئەویش قەتەر وە 0.032 دۆلار، و ئیجا عومان وە 0.036 دۆلار، و جەزائیر لە پلەی پەنجەم هات وە نرخ 0.043 دۆلار ئەرا هەر کیلۆوات/سەعات.

‏لە لایتر، مەغریب و ئوردن بوینە یەکەم لە لیست وڵاتەیل عەرەبی کە بەرزترین نرخ کارەبا دیرن، نرخەیل لە مەغریب رەسیە 0.125 دۆلار ئەرا هەر کیلۆوات/سەعات، و لە ئوردن 0.090 دۆلار.

