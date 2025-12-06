عراق یەکەمە لەناوەین ئەو وڵاتەیلە زیاترین هاوردە لە تورکیا کردیە لە ماوەی 10 مانگ

شەفەق نیوز ـ بەغدا / ئەنقەرە

دەسەی ئامار تورکیا، ئمڕوو شەممە، راگەیان عراق ها لوتکەی وڵاتەیل عەرەبی لە زیاترین هاوردەکردن شتومەک لە توریا لە ماوەی دە مانگ یەکەم ساڵ 2025.

لە ئاماریگ دەسەگە کە ئاژانس شەفەق نیوز وەدەسیهاوردیە وت: عراق لە ماوەی 10 مانگ ئمساڵ، کاڵا و شتومەک وە بڕ 9 ملیار و 882 ملیۆن و 949 هەزار دۆلار لە تورکیا هاوردە کردیە، بڕەگە کەمترە لە هەمان ماوەی ساڵ وەرین کە هاوردەکردن رەسیە 10 ملیار و 720 ملیۆن و 405 هەزار دۆلار.

وتیش، ئیمارات پلەی دویەم دیرێد وە هاوردەکردن کاڵا وە بڕ 7 ملیار و 816 ملیۆن و 101 هەزار دۆلار مەغریب پلەی سێیەم وەدەسهاورد بڕ هاوردەکردنی لە تورکیا رەسیە 3 ملیار و 630 ملیۆن و 547 هەزار دۆلار، عەرەبستان سعوودیە پلەی پێنجەم گردیە وە بەهای هاوردەکردن 2 ملیار و 943 ملیۆن دۆلار.

دیاریکرد، عراق لە ماوەی 10 مانگ ئمساڵ تەڵا و سەنگ وە نرخ، میوە و سەوزە، ئامێر و کەلوپەل کارەبایی، پلاستیک، مۆبلیات، و گوشت لە تورکیا هاوردە کردیە.