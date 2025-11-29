‏عراق.. مەزەنەی وارانوارین رفتیگ و وەفر وارین کریەێد لە دە رووژ یەکەم مانگ ئایندە

‏

شەفق نيوز- بەغداد

‏پسپۆریگ کەشناسی، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە واران وارین رفتیگ و داوەزیان پلەی گەرمی وەرد وەفر وارین لە ناوچە جیاوازەیل و شارەیل عراق لە ماوەی دە رووژ سەرەتای مانگ ئایندە.

‏وەرپرس ناوەن زانیاری بەش زانست کەش لە زانکۆی موستەنسەریە حسام تارق مەجید لە بەیانیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، لەناوەین وەدویاچگنەیل وەردەوام کە ناوەن زانیاری بەش زانست کەش لە کۆڵێژ زانست/ موستەنسەڕیە ئەنجامدریاس، وە پشت بەسان وە ویستگەیل وەدویاچگن موستەنسەڕیە و پەیوەنیدارەیل جیهانی لە نمونەیل کەشناسی پشت وەپی بەسیاگ، نزیکەوبوین داوەزیان کەش و بارستە سەردیگ وەرد چاو ئەرا وڵاتەیل شام و عراق هەس.

‏وتیش، نزمە پالەپەستۆگە لە بروار چوار کانون یەکەم نزیکەوبوود، کاریگەری وەبان بەشەیل فرەیگ عراق دروسکەێد، وتیش ناجیگیر کەش تا نۆی هەما مانگ وەردەوام بوود و واران وارین رفتگ هەس وەگەزد داوەزیان پلەی گەرمی و وەفر وارین گەپیگ لە ناوچەیل باکوور، بەش بەغدا دوو رووژە و زیاتر لە رووژ هەشتەم هەمان مانگ ئایندە دەسوەپی کەێد.

‏پسپۆرەگە هووشداریدا ئامادەباشی و هەوەجەیل ئامادەبکرێد ئەرا ئێ ئاڵشتکاریە.

