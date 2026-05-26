عراقیەیل هانە لوتکەی گەشتیارەیل عەرەب لە تورکیا لە ماوەی نیسان 2026
شەفەق نیوز ـ ئەنقەرە
داتایەیل وەزارەت روشنهویری و گەشتوگوزار تورکیا نیشان دەێد، عراقیەیل لە لوتکەی لیست ئەو وڵاتەیل عەرەبین کە گەشتیارەیلیان لە ماوەی نیسان 2026 سەردان تورکیا کردنە.
ئاژانس شەفەق نیوز وە دویاچگن ئەرا داتایەیل وەزارەت تورکیا کرد، لە ئەنجام نیشاندا، شمارەی گەشتیارەیل عراقی کە لەو مانگە سەردان تورکیا کردنە، رەسیە 60 هەزار و 625 گەشتیار، وە جیاوازییگ فرە لەبان ئەو وڵاتەیل عەرەبی.
وتیش، سعودیە لە پلەی دویەمە وە شمارەی 27 هەزار و 305 گەشتیار، و دویای ئەوە جەزائیر وە 23 هەزار و 789 گەشتیار، و ئمجا میسر وە 18 هەزار و 114 گەشتیار هاتنە.
دیاریکرد، مەغریب 15 هەزار و 760 گەشتیار، و دویای ئەو لیبیا وە 13 هەزار و 616 گەشتیار، و تونس وە 12 هەزار و 415 گەشتیار، و ئوردن وە 9 هەزار و 643 گەشتیار توومار کردنە.
لە ئەو ریزوەندیەیلە، لوبنان وە شمارەی 8 هەزار و 746 گەشتیار هات، و کوەیتیش لەو مانگە وە 1 هەزار و 446 گەشتیار توومار کریا.
داتایەیل دیاریکردن، عراق لە لوتکەس کە هەمیشە گەوراترین سەرچەوەی گەشتیارەیل عەرەب ئەرا تورکیاس، کە ئەوەیش وە هووکارە نزیکی جوگرافی و ئاسانکاریەیل رێوار و پەیوەندیەیل کلتووری و ئابووری لە ناوەین هەردوو وڵاتە.