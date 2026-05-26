‏عراقیەیل هانە لوتکەی گەشتیارەیل عەرەب لە تورکیا لە ماوەی نیسان 2026

‏شەفەق نیوز ـ ئەنقەرە

‏داتایەیل وەزارەت روشنهویری و گەشتوگوزار تورکیا نیشان دەێد، عراقیەیل لە لوتکەی لیست ئەو وڵاتەیل عەرەبین کە گەشتیارەیلیان لە ماوەی نیسان 2026 سەردان تورکیا کردنە.

‏ئاژانس شەفەق نیوز وە دویاچگن ئەرا داتایەیل وەزارەت تورکیا کرد، لە ئەنجام نیشاندا، شمارەی گەشتیارەیل عراقی کە لەو مانگە سەردان تورکیا کردنە، رەسیە 60 هەزار و 625 گەشتیار، وە جیاوازییگ فرە لەبان ئەو وڵاتەیل عەرەبی.

‏وتیش، سعودیە لە پلەی دویەمە وە شمارەی 27 هەزار و 305 گەشتیار، و دویای ئەوە جەزائیر وە 23 هەزار و 789 گەشتیار، و ئمجا میسر وە 18 هەزار و 114 گەشتیار هاتنە.

‏دیاریکرد، مەغریب 15 هەزار و 760 گەشتیار، و دویای ئەو لیبیا وە 13 هەزار و 616 گەشتیار، و تونس وە 12 هەزار و 415 گەشتیار، و ئوردن وە 9 هەزار و 643 گەشتیار توومار کردنە.

‏لە ئەو ریزوەندیەیلە، لوبنان وە شمارەی 8 هەزار و 746 گەشتیار هات، و کوەیتیش لەو مانگە وە 1 هەزار و 446 گەشتیار توومار کریا.

‏داتایەیل دیاریکردن، عراق لە لوتکەس کە هەمیشە گەوراترین سەرچەوەی گەشتیارەیل عەرەب ئەرا تورکیاس، کە ئەوەیش وە هووکارە نزیکی جوگرافی و ئاسانکاریەیل رێوار و پەیوەندیەیل کلتووری و ئابووری لە ناوەین هەردوو وڵاتە.

