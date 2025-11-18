‏عراقیەیل نزیکن لە وەخت دەمداین گەرمەوکەرەیل

2025-11-18T08:33:31+00:00

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏کەشناس عراقی سادق عەتیە، ئمڕوو سیشەممە،  مەزنەی داوەزیان وەرچەوەیگ پلەی گەرمی کرد لە باکوور و ناوڕاس وڵاتەگە.

‏عەتیە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، لەوەخت شەوەکی نزمترین پلەی گەرمی کەمتر لە دە پلە توومارکرێد،، وەگەرد مەزەنەکردن وەردەوامبوین   ‌کەشوهەوای سەرد تا کۆتایی ئێ مانگە.

‏وتیش؛ "مەزەنەکرێد لە کۆتایی ئێ مانگە و سەرەتای مانگ ئایندە کەشوهەواگە واراناوی بوود، باوجی هێمانگ زوویە ئەرا دەسنیشانکردن شەو شوینەیلە یا رفتیەگەی".

‏دیاریگر "ئێ کەشوهەوای سەردە خوازێد دڵنگ زمانی بپوشید و گەرمکەرەوە دەمبدرێد ئەرا رویوەرویبوین سەردیەگە لە ماوەی رووژەیل ئایندە، وەرد چەودوێریکرد هاوڵاتیەیل  ئەرا کەشوهەوا وە شیوەی وەردەوام".

