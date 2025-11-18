عراقیەیل نزیکن لە وەخت دەمداین گەرمەوکەرەیل
شەفەق نیوز ـ بەغدا
کەشناس عراقی سادق عەتیە، ئمڕوو سیشەممە، مەزنەی داوەزیان وەرچەوەیگ پلەی گەرمی کرد لە باکوور و ناوڕاس وڵاتەگە.
عەتیە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، لەوەخت شەوەکی نزمترین پلەی گەرمی کەمتر لە دە پلە توومارکرێد،، وەگەرد مەزەنەکردن وەردەوامبوین کەشوهەوای سەرد تا کۆتایی ئێ مانگە.
وتیش؛ "مەزەنەکرێد لە کۆتایی ئێ مانگە و سەرەتای مانگ ئایندە کەشوهەواگە واراناوی بوود، باوجی هێمانگ زوویە ئەرا دەسنیشانکردن شەو شوینەیلە یا رفتیەگەی".
دیاریگر "ئێ کەشوهەوای سەردە خوازێد دڵنگ زمانی بپوشید و گەرمکەرەوە دەمبدرێد ئەرا رویوەرویبوین سەردیەگە لە ماوەی رووژەیل ئایندە، وەرد چەودوێریکرد هاوڵاتیەیل ئەرا کەشوهەوا وە شیوەی وەردەوام".