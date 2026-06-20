عراق پلەی پەنجەم لە لیست گەرمترین ناوچەیل جیهان لە ماوەی ۲٤ ساعەت گرد
شەفەق نیوز - بەغداد
داتای چەودێری کەشوهەوای جەهانی، ئمڕوو شەممە، دەرخست پەنج ناوچەی عراقی کەفتنە ناو لیست گەرمترین ۱5 پلەی گەرمی لە ئاست دنیا لە ماوەی ۲4 ساعەت گوزەیشت.
شار ئابادان ئیران هابان لیستەگە وە پلەی گەرمی ۴۷.۸ پلەی سەدی، وە دویای ئەهواز ئیرانی هات وە ۴۷.4 پلە، دویای ئەویش بوستان ئیران و فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی کوەیت وە ۴۷ پلەی سەدی ئەرا هەر کامیان، باوجی دهلران ئیرانی هاتە پلەی پەنجەم وە ۴۶.۹ پلەی سەدی.
شار سەماوەی عراقی هاتە پلەی شەشەم جەهانی وە پلەی گەرمی ۴۶.۸ پلەی سەدی، وە دویای ئومێدیە ئیران هاتە پلەی هەفتەم وە ۴۶.۷ پلە، دویای ئەوەیش ئەدرار جەزائیری، و فڕۆکەخانەی نەجەف ناودەوڵەتی، و شار "ئین سەلاح" جەزائیر، و کوت عیراقی، و مێهران ئیرانی، و فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی ڕەئس خەیمە ئیماراتی، و گشتیان ۴۶.6 پلەی سەدی توومارکردن.
دیوانیە لە عراق هاتە پلەی چواردەهەم وە پلەی گەرمی ۴۶.4 پلەی سەدی، و خانەقین عراقی هاتە پلەی پانزدەهەم و کوتایی لە ناو لیستەگە وە پلەی ۴۶.۳ پلەی سەدی.
وەیجویرە، لیست ۱۵ ناوچە گەرمترینەیل دنیا بەشەو بوی ناوەین ئیران وە شەش وێستگە، و عراق وە پەنج وێستگە، و جەزائیر وە دو وێستگە، و کوەیت وە یەک وێستگە، و ئیمارات یەکگرتوو عەرەبی وە یەک وێستگە.