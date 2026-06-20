‏عراق پلەی پەنجەم لە لیست گەرمترین ناوچەیل جیهان لە ماوەی ۲٤ ساعەت گرد

‏شەفەق نیوز - بەغداد

‏داتای چەودێری کەشوهەوای جەهانی، ئمڕوو شەممە، دەرخست پەنج ناوچەی عراقی کەفتنە ناو لیست گەرمترین ۱5 پلەی گەرمی لە ئاست دنیا لە ماوەی ۲4 ساعەت گوزەیشت.

‏شار ئابادان ئیران هابان لیستەگە وە پلەی گەرمی ۴۷.۸ پلەی سەدی، وە دویای ئەهواز ئیرانی هات وە ۴۷.4 پلە، دویای ئەویش بوستان ئیران و فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی کوەیت وە ۴۷ پلەی سەدی ئەرا هەر کامیان، باوجی دهلران ئیرانی هاتە پلەی پەنجەم وە ۴۶.۹ پلەی سەدی.

‏شار سەماوەی عراقی هاتە پلەی شەشەم جەهانی وە پلەی گەرمی ۴۶.۸ پلەی سەدی، وە دویای ئومێدیە ئیران هاتە پلەی هەفتەم وە ۴۶.۷ پلە، دویای ئەوەیش ئەدرار جەزائیری، و فڕۆکەخانەی نەجەف ناودەوڵەتی، و شار "ئین سەلاح" جەزائیر، و کوت عیراقی، و مێهران ئیرانی، و فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی ڕەئس خەیمە ئیماراتی، و گشتیان ۴۶.6 پلەی سەدی توومارکردن.

‏دیوانیە لە عراق هاتە پلەی چواردەهەم وە پلەی گەرمی ۴۶.4 پلەی سەدی، و خانەقین عراقی هاتە پلەی پانزدەهەم و کوتایی لە ناو لیستەگە وە پلەی ۴۶.۳ پلەی سەدی.

‏وەیجویرە، لیست ۱۵ ناوچە گەرمترینەیل دنیا بەشەو بوی ناوەین ئیران وە شەش وێستگە، و عراق وە پەنج وێستگە، و جەزائیر وە دو وێستگە، و کوەیت وە یەک وێستگە، و ئیمارات یەکگرتوو عەرەبی وە یەک وێستگە.

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