عراقیەیل پەنجەمن لە سەنین مولک لە تورکیا لە ماوەی تشرین دویەم
شەفەق نیوز ـ ئەنقەرە
دەسەی ئامار تورکیا، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان عراقیەسل پلەی پەنجەم وەدەسهاوردە لەناوەین ئەو وڵاتەیلە زیاترین مولک لە تورکیا سەننە لە ماوەی مانگ تشرین دویەم 2025".
دەسەگە لە راپۆرتیگ ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکردیە راگەیان، فروش ماڵ لە تورکیا وە رێژەی 7.8% لە مانگ تشرین دویەم داوەزیاس بەراورد وە پارساڵ رەسیە 141 هەزار و100 ماڵ.
وتیش، فرووش ماڵ وە بیانیەیل وە رێژەی 9.7%، داوەزیاس و رەسیەس ئەرا 943 ماڵ، فروشتنی وە بیانیەیل 1.4% لە کۆ فروشیەیل، لە ئەستەنبوڵ (728 ) ماڵ لە ئەنتاڵیا (662 ) ماڵ لە مێرسین (157 ) ماڵ.
دەسەگە دیاریکرد "روسیەیل هانە لوتکەی وڵاتەیل ترەک کە زیاترین سەنین مولک لە تورکیا داشتنە وە 310 ماڵ، و ئۆکرانیا وە پلەی دویەم تێد وە 195 ماڵ ئەڵمانیا سێیەمە وە 151 ماڵ، لەدویای ئیرانیەیل تێن وە پلەی چوارەم وە 147 ماڵ، عراقیەیل وە 104 ماڵ پلەی پەنجەم گردنە".
وەپای بەیاننامەکە ئازەربایجان وە پلەی شەشەم تێد وە 90 ماڵ، چین وە پلەی هەفتەم تێد وە 69 ماڵ، ئەفغانستان وە پلەی هەشتەم تێد وە 57 ماڵ، لە وەختیگ فەلەستین پلەی نۆیەم گرێد وە 48 ماڵ، و سعوودیەش پلەی دەیەم وە 47 ماڵ.
عێراقییەیل لە فرەیگ مەوقەیل لە ساڵ 2015ەو پێشەنگ وڵاتەیل جەڵانی بوینەملە لیست سەنین ماڵ لە تورکیا، بەڵام وەرد سەرەتای ساڵ 2021 ڕیزبەندییەگەی ئەرا پلەی دویەم داوەەزیا لە دویای ئیران، وەرجە ئەوەگ لە مانگ نیسان 2022ەوە زیاتر داوەزێ ئەرا پلەی سێیەم دویای زاڵبوین ڕووسیا وبان عەقارات تورکیا و دویای رەسیە پەنجەم.