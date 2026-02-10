عراق لەناو بەرزترین 10 دەوڵەت عەرەبی لە ریژەی بیکاری لە 2025
شەفەق نیوز – وەدویاچگن
ئەو داتایەیلە کە ئمڕوو سێشەممە لەلایەن کۆمپانیای بازرگانی ئابوورییەو بڵاو کریانە، دەرخستن کە عراق لە رز دە وڵات عەرەبیە کە فرەترین ریژەی بیکاریی لە ساڵ 2025 داشتنە.
وەگورەی ئەو داتایەیلە کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز؛ ئی ریژە رەنگدانەوەی وەردەوامی سەختیەیل وەردەم بازاڕ کار عراقە وەتایبەتی لەناو گەنجەیل و دەرچگەیل، لەوەر خاوبوین پەیاکردن دەرفەت کار و داوەزیان رۆڵ کەرت تایبەت، وەگەرد زیایبوین ساڵانەی دانیشتگەیل.
فەلەستین لە پلەی یەکەم لیست وڵاتەیل عەرەبە کە فرەترین ریژەی بیکاریی دیرن، وەڕیژەی 28.6%، لە دویای ئەویش جیبۆتی وە 25.9% و ئوردنیش لە پلەی سێیەم کە 21.4% بویە.
سودان وەڕیژەی 20.8% کەفتە پلەی چوارەم و لیبیا وەڕیژەی 18.6% لە پلەی پەنجەم و یەمەنیش لە پلەی شەشەم وەڕیژەی 17.1%.
عراق لە پلەی هەفتەم جیهان عەرەبی هات وەڕیژەی 15.5% بیکاری، دویای ئەویش تونس لە پلەی هەشتەم وەڕیژەی 15.4%، ئمجا مەغریب وە 13.1% کەفتە پلەی نۆهەم، سوریاش وەڕیژەی 13% کەفتە پلەی دەهەم.