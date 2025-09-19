عراق لەناوداین سەرکردەیگ ناودیار لە ریخریاگ داعش لەناو زەوی سوریا راگەینێد

شەفەق نيوز - بەغداد

دەزگای دژە تیرۆر لە عراق، ئمڕوو جمعە، جیوەجیکردن ئۆپراسیۆن چوینیەتی نوویگ راگەیان کە رەسیە ئەنجام کوشتن تیرۆرستیگ وەناو عومەر عەبدولقادر بەسام وە نازناو عەبدولرەحمان حەلەبی، یەکیگ لە دیارترین سەرکردەیل ریخریاگ داعش، ئەوەیش لەناو زەوی سوریا وە هەماهەنگی وەرد هیزەیل هاوپەیمان ناودەوڵەتی.

دەزگاگە لە بەیاننامەیگ وت: چەلەبی لە پۆست وەرپرس ئۆپراسیۆن و ئاسایش دەرەکی بویە لە داعش، و وەرپرسە لە پلان و سەرپەرشتی لەبان "ویلایەتە دویرەیل"، بیجگە ئەوە دەسی لەناو تەقانن باڵیۆزخانەی ئیران لە لوبنان بویە، و تەقەلایەیلی ئەرا جیوەجیکردن کارەیل تیرۆری لە ئەوروپا و ئەمریكا، دیاری کرد کە ئەو تەقەلایلە وە رەنجەیل هەواڵگری پویچەڵ کریان.

وەگورەی بەیاننامەگە، ئی ئۆپراسیۆن جویرەیە لە بەرهەم وەشوینکەفتن هەواڵگری هویردیگ و پاڵپشتیکردن دادوەری عراقی هات، تا چەن مانگیگ وەردەوام بوی، نە ئەندامەیل دژە تیرۆر توانستن جویلەی و شوین و نوینی دیاری بکەن، تا گورزیگ ئاسمانی وەلایەن هاوپەیمان ناودەوڵەتی جیوەجی کریا و تەواوی لەناودریا.

دەزگای دژە تیرۆر وتیش: ئی گورزە زەرەدیگ گەورەس ئەرا ئەو ریخریاگ تیرۆریە، کە لەناوبردن چەلەبی دویای زەنجیرەیگ لە ئۆپراسیۆنەیل سەرکەفتگ لەماوەی دوو مانگ گوزەشتە تیەێد، کە رەسینە کوشتن زیاتر لە شەش سەرکردە لە رز یەکەم داعش.