عراق لە ماوەی یەک مانگ 80 زەویلەرزە توومار کەێد

شەفەق نيوز- بەغداد

دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی عراق، ئمڕوو یەکشەممە، توومارکردن 80 زەویلەرزە لە ماوەی مانگ تشرین یەکەم /2025، لەناو عراق و ناوچەیل دەورگردی راگەیان.

عەلی عەبدولخالق وەڕیەوبەر بەش زەویلەرزەناسی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: شمارەی زەویلەرزەیل مانگ تشرین یەکەم رەسیە 80 زەویلەرزە، 30 زەویلەرزە لەناو عراق، و50 زەویلەرزە لە دەیشت سنووری یا نزیکی.

وتیش: 26 زەویلەرزە لەناو. خاک ئیران لە ناوچەیل کرماشان، کوردستا، ئازەربایجا، خوزستا، لوڕستان توومار کریان، و 21 زەویلەرزەیش لەناو تورکیا لە ناوچەیل فان، بتليس، شرناق، هكاری، سيرت نزیک سنوور عراق، وەگەرد 3 زەویلەرزە لە ناو سوریا لە حەسەکە.

وتیش؛ هاز زەویلەرزەیل لەناوەی (1 – 4.3) پلە لەبان پەیمانەی ریختەر بوین، وە قویلی ناوەین 5 و39 کیلۆمەتر، و چالاکی زەویلەرزەیل ناو عراق لە پارێزگایەیل باکوور و خوەرھەڵات بوی.

وتیش: پارێزگای سلێمانی لەنوا بوی لە شمارەی زەویلەرزەیل وە 15 زەویلەرزە لە ناوچەیل چەمچەماڵ و دەربەندیخان و دوکان و پێنجوێن، ئیجا دیالە وە 5 زەویلەرزە لە خانەقین و بەلەدروز، ئمجا هەولێر تا سێ زەویلەرزە لە شەقڵاوە و کۆیە، و دهۆك دوو زەویلەرزە لە ئاکرێ و ئامێدی، و یەک زەویلەرزە لە بەغداد (تاجی)، كەركوك (داقوق)، سەڵاحەدین الدين (بێجب)، ئەنبار (عانه).

لە کۆتایی وتیش: لە مانگ گوزەشتە هیچ راپۆرتیگ لە زەویلەرزە یا فریاکەفتن نەڕەسیە نەیش زەرزد گیانی و دارایی لەو زەویلەرزەیلە.