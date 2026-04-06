عراق لە مانگ گوزەشتە 6.4 ملیۆن بەرمیل نەفت هەناردەی ئەمریکا کەێد

شەفەق نیوز - واشنتۆن

ئیدارەی زانیارییەیل وزەی ئەمریکی، ئمڕوو دوشەممە، راگەیان کە عراق زیاتر لە 6 ملیۆن بەرمیل لە نەفت خاو هەناردەی ئەمریکا کردیە لە ماوەی ئازار گوزەشتە، و پلەی پەنجەم لەناوەین گەورەترین هەناردەکارەیل گردگە.

ئیدارەگە وت: هەناردەیل عراق رەسیەسە 6.448 ملیۆن بەرمیل لە ماوەی ئازار، کە داوەزیە لە وەراورد وە مانگ شوبات کە 6.944 ملیۆن بەرمیل توومار کردوێد.

وتیش: عراق وە ناوەنجی 309 هەزار بەرمیل رووژانە هەناردە کردیە لە ماوەی هەفتەی یەکەم لە ئازار، و 113 هەزار بەرمیل رووژانە لە هەفتەی دووەم، و 270 هەزار بەرمیل رووژانە لە هەفتەی سێیەم، و 140 هەزار بەرمیل رووژانە لە هەفتەی چوارەم.

دیاری کرد کە عراق هاتیەسە پلەی پەنجەم لە هەناردەیل نەفت ئەرا ئەمریکا دویای کەنەدا لە یەکەم، و دویای ئەویش سعودیە و دویاتر مەکسیک و ڤەنزوێلا هاتن.

وتیش: عراق لە پلەی دووەم عەرەبی هات لە هەناردە نەفتییەیل ئەرا ئەمریکا دویای سعودیە کە هەناردەیلی رەسیە 18.424 ملیۆن بەرمیل، لە وەختیگ لیبیا لە پلەی سێیەم هات وە هەناردەیلیگ کە رەسیە 28 هەزار بەرمیل.