‏عراق لە پلەی یەکەم هاتگە ناو لیست ئەو بیانییەیلە کە لە تورکیاوە دەرچگنە لە ساڵ ٢٠٢٥

‏شەفەق نیوز - ئەنقەرە

‏داتایەیل پەیمانگای ئامار تورکیا، ئمڕوو دووشەممە، دەرخست هاووڵاتییەیل عراقی لە پلەی یەکەم هاتنە لە ناو لیست ئەو بیانییەیلە کە لە ساڵ 2025 لە تورکیاوە دەرچگنە، لە وەختیگ کە شمارەی کۆچبەرەیل هاتگ ئەرا وڵاتەگە وە رێژەی 25.2% وە بنەمای ساڵانە بەرزەو بویە.

‏وەپای ئامارەیل، کە ئاژانس شەفەق نیوز وەرچەوی کەفت، شمارەی کووچبەرەیل هاتگ ئەرا تورکیا لە ساڵ 2025 نزیکەی 393 هەزار و 829 کەس بویە، بەراورد وە ساڵ 2024، لەوانە 301 هەزار و 877 بیانی و 91 هەزار و 952 هاووڵاتی تورکی بوینە.

‏لە وەرانوەر، شمارەی ئەو کەسەیلە لە تورکیاوە دەرچگنە وە رێژەی 5% کەم کردگە و رەسیە 403 هەزار و 216 کەس، لەوانە 248 هەزار و 97 بیانی و 155 هەزار و 119 هاووڵاتی تورکی بوینە.

‏داتاگە دیاری کرد، عراقییەیل لە پلەی یەکەمن لە ناو لیست رەگەزنامەیل بیانی کە لە تورکیاوە دەرچینە، چوینکە 15.7% لە گشت ئەو بیانییەیلە پێکهاتنە کە لە ساڵ 2025 لە وڵاتەگە دەرچینە، دویای ئەوانیش ئەفغانییەیل وە رێژەی 11.2%، و لەدویای ئەویش روسەیل وە رێژەی 7.6%، و ئیرانییەیل وە رێژەی 6.3%، و تورکمانستانییەیل وە رێژەی 5.7% هاتنە.

‏وەتایبەت وە هاتن ئەرا تورکیا، هاووڵاتییەیل تورکمانستان لە پلەی یەکەم هاتنە ناو لیستەگە وە رێژەی 23.4% لە گشت کووچبەرەیل بیانی، دویای ئەوانیش ئازەربایجانییەیل وە رێژەی 8.3%، و دویایی ئۆزبەکەیل وە رێژەی 6.9%، و میسرییەیل وە رێژەی 6.1%، و ئەفغانییەیل وە رێژەی 5.8% هاتنە.

‏

‏

‏

‏

‏