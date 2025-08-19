عراقیەیل لە ماوەی 7 مانگ ئمساڵ 667 ماڵ لە تورکیا سینین
شەفەق نیوز ــ ئەنقەرە
دەسەی کەشناسی تورکیا، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان لەماوەی 7 مانگ ئمساڵ 2025 عراقیەیل 665 ماڵ لە تورکیا سەندنە.
دەسەگە لە راپۆرتیگی کە ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکردیە راگەیان "عراق وە پلەی پەنجەم تێد لەبان وڵاتەیل جەهان لە سەنین ماڵ لە تورکیا وە سەنین 667 ماڵ لە 7 مانگ یەکەم ئمساڵ".
وتیش؛ "عراق لە ماوەی مانگ کانوون دویەم 103 ماڵ سەنییە دویای داوەزیاس ئەرا 99 ماڵ لە مانگ شوبات لە مانگ ئازار ئەرا 72 ماڵ لە مانگ نیسان داوەزیاس ئەرا 70 ماڵ و لە مانگ ئایار بەرزەو بویە ئەرا 104 ماڵ لە مانگ تەموز بەرزەوبویە ئەرا 120 ماڵ".
دەسەگە دیاریکرد "رێژەی ماڵ سەنین لای عراقیەیل لە ماوەی هەفت مانگ یەکەم 7% بەرزەوبویە بەراورد وە هەمان ماوە لە ساڵ گوزەشتە، کە رەسیە 618 ماڵ، وە رێژەی 52% بەراورد وە ساڵ 2023 داوەزیا کە رەسی بویە 1188 ماڵ".
وتیش "روسیەیل زیاتر ماڵ سەننە لە ماوەی هەفت مانگ یەکەم ئمساڵ وە 1970 ماڵ، لەدویایان ئیرانیەیل وە 970 ماڵ، لەدویایان ئۆکرانیەیل وە 782 ماڵ، و ئەڵمانیەیل وە 690 ماڵ".