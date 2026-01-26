‏عراقیەیل لە ماوەی ساڵیگ زیاتر لە 1200 ماڵ لە تورکیا سەننە

‏عراقیەیل لە ماوەی ساڵیگ زیاتر لە 1200 ماڵ لە تورکیا سەننە
2026-01-26T10:52:45+00:00

‏شەفەق نیوز- بەغدا

‏دەسەی ئاماری تورکیا، ئمروو دووشەممە، راگەیان عراقیەیل لەماوەی ساڵ 2025 زیاتر لە 1200 ماڵ لە تورکیا سەننە.

‏دەسەگە لە راپۆرتیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکردیە، دیاریکرد "عراق لە ڕیزبەن پەنجم وڵاتەیل جیهان تێد لە سەنین ماڵ لە تورکیا، وەشیوەیگ لەماوەی ساڵ 2025 هەزار و 292 ماڵ سەنییە".

‏وتیش؛"عراقیەیل لە مانگ کانوون دویەم 103 ماڵ سەننە، و لە مانگ شوبات داوەزیایە ئەرا  99 ماڵ، لە مانگ ئازار ئەرا 72 ماڵ، و لە نیسان ئەرا 70 خانوو کەمکردیە، لە مانگ ئایار بەرزبویە ئەرا 104 ماڵ، لە حوزەیران داوەزیایە ئەرا 97، و لە تەمموزئەرا 120 ماڵ بەرزەوبویە؛ لە ئاب 118 ماڵ، لە ئەیلوول 146 ماڵ، لە تشرین یەکەم 126 ماڵ، لە تشرین دویەم 104 ماڵ و لە کانوون یەکەم 133 ماڵ سەننە".

‏دەسەگە دیاریکرد "سەنین ماڵ  وەلایەن عراقیەیل لە ساڵ 2025 وە رێژەی 0.77% کەم کردیە بەراورد وە هەمان ماوەی ساڵ 2024 کە 1,302 ماڵ سەنریاس، وە رێژەی 32% کەم کردیە بەراورد وە ساڵ 2023 کە سەنین موڵک رەسیەس  1917 گلە".

‏وتیش؛ "ڕووسەیل لە ساڵ گوزەشتە زیاترین بسین موڵک بوین وە   3649 مولک، لە دویای ئەوانیش ئێرانییەیل وە  1878 ماڵ، ئۆکرانییەیل 1545 ماڵ و دویایی ئەڵمانیا وە 1376 ماڵ تێد".

‏جی باسە عراقیەیل، لە ساڵ 2015و هەمیشە لە پێشەنگ وڵاتەیل جیهان بوین لە سەنین ماڵ  لە تورکیا، باوجی  لە سەرەتای ساڵ 2021 رزبەنەگەیان ئەرا پلەی دویەم داوەزیا لەدویای ئیران و لە مانگ نیسان 2022 ئەرا پلەی سێیەم داوەزیا، و لەدویای ئەوەگ روسیەیل دەسگردن وەبان بازار ماڵ و مولک تورکیا.

