عراقیەیل لە ماوەی ساڵیگ زیاتر لە 1200 ماڵ لە تورکیا سەننە
شەفەق نیوز- بەغدا
دەسەی ئاماری تورکیا، ئمروو دووشەممە، راگەیان عراقیەیل لەماوەی ساڵ 2025 زیاتر لە 1200 ماڵ لە تورکیا سەننە.
دەسەگە لە راپۆرتیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکردیە، دیاریکرد "عراق لە ڕیزبەن پەنجم وڵاتەیل جیهان تێد لە سەنین ماڵ لە تورکیا، وەشیوەیگ لەماوەی ساڵ 2025 هەزار و 292 ماڵ سەنییە".
وتیش؛"عراقیەیل لە مانگ کانوون دویەم 103 ماڵ سەننە، و لە مانگ شوبات داوەزیایە ئەرا 99 ماڵ، لە مانگ ئازار ئەرا 72 ماڵ، و لە نیسان ئەرا 70 خانوو کەمکردیە، لە مانگ ئایار بەرزبویە ئەرا 104 ماڵ، لە حوزەیران داوەزیایە ئەرا 97، و لە تەمموزئەرا 120 ماڵ بەرزەوبویە؛ لە ئاب 118 ماڵ، لە ئەیلوول 146 ماڵ، لە تشرین یەکەم 126 ماڵ، لە تشرین دویەم 104 ماڵ و لە کانوون یەکەم 133 ماڵ سەننە".
دەسەگە دیاریکرد "سەنین ماڵ وەلایەن عراقیەیل لە ساڵ 2025 وە رێژەی 0.77% کەم کردیە بەراورد وە هەمان ماوەی ساڵ 2024 کە 1,302 ماڵ سەنریاس، وە رێژەی 32% کەم کردیە بەراورد وە ساڵ 2023 کە سەنین موڵک رەسیەس 1917 گلە".
وتیش؛ "ڕووسەیل لە ساڵ گوزەشتە زیاترین بسین موڵک بوین وە 3649 مولک، لە دویای ئەوانیش ئێرانییەیل وە 1878 ماڵ، ئۆکرانییەیل 1545 ماڵ و دویایی ئەڵمانیا وە 1376 ماڵ تێد".
جی باسە عراقیەیل، لە ساڵ 2015و هەمیشە لە پێشەنگ وڵاتەیل جیهان بوین لە سەنین ماڵ لە تورکیا، باوجی لە سەرەتای ساڵ 2021 رزبەنەگەیان ئەرا پلەی دویەم داوەزیا لەدویای ئیران و لە مانگ نیسان 2022 ئەرا پلەی سێیەم داوەزیا، و لەدویای ئەوەگ روسیەیل دەسگردن وەبان بازار ماڵ و مولک تورکیا.