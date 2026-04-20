‏عراقییەیل لە پلەی چوارەم جیهانن لە سەنین ماڵ لە تورکیا لەماوەی مانگ ئازار

‏شەفەق نیوز- ئەنقەرە

‏داتا فەرمییەیل دەسەی ئامار تورکیا نیشان دەن عراقییەیل لە پلەی چوارەم جیهان بوینە ئەرا سەنین ماڵ لە تورکیا لە ماوەی مانگ ئازار.

‏دەسەگە لە راپۆرتیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکردگە، باس لەوەگ کرد فرووش ماڵ لە تورکیا لە ماوەی مانگ ئازار 2026، بەرزبوینەوەیگ وەرچەو وە رێژەی 1.3٪ توومار کردگە وە بەراورد وەگەرد هەمان ماوە لە ساڵ گوزەشتە، وە شێوەیگ تێکڕای یەکە فرووشریاگەیل ڕەسییە 35,725 ماڵ، کە یەیش ئەوزەڵ ئاشکرایگ لە چالاکی بازاڕ ماڵومولک نیشان دەێد.

‏وەای هەمان راپۆرت، فرووش ماڵ وە بیانییەیل وە رێژەی 20٪ لە مانگ ئازار کەم کردگە وە بەراورد وەگەرد هەمان مانگ لە ساڵ گوزەشتە، و ڕەسییە 353 ماڵ، و فرووش ماڵ وە بیانییەیل تەنیا 1.2٪ لە تێکڕای گشتی فرووش ماڵ لە مانگ ئازار پێک هاوردگە، یەیش نیشانەی کەمبوینەوەی رێژەیی سەنین بیانییەیلە.

‏ئامارەیل ئاشکرایکردن عراقییەیل لە پلەی چوارەم بوینە لە ناوەن ئەو بیانییەیلە کە فرەترین عقارات لە تورکیا لە مانگ ئازار سەنیە، لە دویای رووسییەیل وە 229 ماڵ، و ئێرانییەیل وە 130 ماڵ، و ئەڵمانییەیل لە پلەی سێیەم وە 84 ماڵ، و عراقییەیل 80 ماڵ لە ماوەی ئەو مانگە سەنیە، و لە دویای ئەوانیش ئۆکرانیا لە پلەی پەنجەم وە 72 ماڵ هاتگە.

‏رێزبەنی ئەو نەتەوە بیانییەیلە کە فرەترین عقارات لە تورکیا لە مانگ ئازار سەنیە وەو جویرە بوی: رووسیا لە بان لیستەگە هات و دویای ئەویش ئیران و ئەڵمانیا، و دویای عراق لە پلەی چوارەم، و دویای ئەویش ئۆکرانیا و چین و ئازەربایجان و شانشینی یەکگرتگەیل (بەریتانیا).

