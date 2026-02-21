عراقیەیل لە پلەی پەنجەم ئەو نەتەوانەن کە مانگ گوزەشتە زیاترین ماڵ و مولک لە تورکیا سەننە
شەفەق نیوز- ئەنقەرە
دەسەی ئاماری تورکیا، ئمڕوو شەممە، راگەیان عراقیەیل لە ژلەی پەنجەم لیست ئەو نەتەوەیلەن کە لە ماوەی مانگ کانوون دویەم گوزەشتە زیاترین ماڵ و مولک لە تورکیا سەننە.
دەسەگە لە راپۆرتیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکردیە، دیاریکرد کوو گشتی فروشتن ماڵ لە تورکیا لە مانگ کانوون دویەم وە رێژەی 2.1% بەراورد وە هەمان مانگ ساڵ گوزەشتە کەم کردیە، و رەسیەس ئەرا 34,069 ماڵ.
دیاریکرد فروشتن ماڵ وە بیانیەیل وە هەمان شیوە وە رێژەی 20.8% بەراورد وە هەمان ماوەی ساڵ گوزەشتە کەم کردیە، و رەسیەس 1,306 ماڵ، یەیش تەنیا 1.2% بڕ گشت فرووشەیل ماڵ لەو وڵاتە لەماوەی ئەو مانگە پێکتیارێد.
دەسەی ئامار دیاریکرد، رووسیەیل هانە بان ئەو نەتەوەیلە کە لە مانگ کانوون دویەم زیاترین ماڵ و مولک لە تورکیا سەنیە وە 219 ماڵ، لە دویای ئەوانیش ئیرانیەل لە پلەی دویەم وە 118 ماڵ، و ئۆکراینییەیل لە پلەی سێیەم وە 77 ماڵ هاتنە.
شانشین یەکگرتوو (بەریتانیا) وە سەنین 75 ماڵ لە پلەی چوارەم بویە، لە وەختیگ عێراقییەیل وە 74 ماڵ لە پلەی پەنجەم هاتنە، لە دویای ئەوانیش چین لە پلەی شەشەم وە 73 ماڵ، و ئازەربایجان لە پلەی هەفتەم وە 54 ماڵ هاتیە. هەمیش فەلەستین لە پلەی هەشتەم وە 40 ماڵ، ئەفغانستان لە پلەی نۆیەم وە 38 ماڵ، و کازاخستان لە پلەی دەیەم وە 29 ماڵ هاتیە.