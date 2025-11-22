عراقییەیل له پێشهنگ بسینەیل ماڵن له ئوردن
شهفهق نیوز - بهغدا / عهممان
وەپای ئامارهیل بڵاوکراوهی "ئینفۆکس"، عێراقییەیل له ماوهی 10 مانگ ساڵ 2025، گشت رهگهزنامهیل ترەک رەدکردنە و بوینەسە پێشەنگ ئەوانەگ زیاترین ماڵ له ئوردن سەننە.
داتایەیل دەریخسنە عراقییهیل 448 ماڵ سەننە، ئیەش رهنگدانهوه وهردهوامی گرنگیدان فرەیگ ئهوان وه بازاڕ خانووبهرهی ئوردنیە.
له پلهی دویهم سعودییهیل تێن وە سەنین 325 ماڵ، سوریەیل وە 196 ماڵ له پلهی سێیەمن، ویلایهته یهکگرتگەیل ئهمریکا له پلهی چوارهمن وه سەنین 143 ماڵ.
ئێ شمارەیلە فرەیی ئاشکرایگ لە جویلەی وەبەرهێنان مولک لە شانشین ئوردن نیشان دەێد، له سا وهردهوامی سهرنجڕاکێشی بازاڕ ئوردن ئەرا دانشتگەیلی و بیانییهیل.