‏وەپای ئاماره‌یل بڵاوکراوه‌ی "ئینفۆکس"، عێراقییەیل له‌ ماوه‌ی 10 مانگ ساڵ 2025، گشت ره‌گه‌زنامه‌یل ترەک رەدکردنە و بوینەسە پێشەنگ ئەوانەگ زیاترین ماڵ له‌ ئوردن سەننە.

‏داتایەیل دەریخسنە عراقییه‌یل 448 ماڵ سەننە، ئیەش ره‌نگدانه‌وه‌ وه‌رده‌وامی گرنگیدان فرەیگ ئه‌وان وه‌ بازاڕ خانووبه‌ره‌ی ئوردنیە.

‏له‌ پله‌ی دویه‌م سعودییه‌یل تێن وە سەنین 325 ماڵ، سوریەیل وە 196 ماڵ له‌ پله‌ی سێیەمن، ویلایه‌ته‌ یه‌کگرتگەیل ئه‌مریکا له‌ پله‌ی چواره‌من وه‌ سەنین 143 ماڵ.

‏ئێ شمارەیلە فرەیی ئاشکرایگ لە جویلەی وەبەرهێنان مولک لە شانشین ئوردن نیشان دەێد، له‌ سا وه‌رده‌وامی سه‌رنجڕاکێشی بازاڕ ئوردن ئەرا دانشتگەیلی و بیانییه‌یل.

