‏عراق لە پێشەنگ ئەو وڵاتەیلەس کە بەرهەمە کشاوەرزیەیل و پیشەسازییە خوەراکیەیل ئيران هاوردە کەن

شەفەق نیوز - بەغدا / ئەنقەرە

‏اپۆرتیگ ناوەن نیشتیمانی ئەرا توێژینەوەی ستراتیژییەیل کشاوەرزی و ئاو، سەر وە وتاق بازرگانیی ئیران، ئاشکرای کرد عراق لە پێشەنگ لیست ئەو وڵاتەیلەس کە زیاترین بەرهەم کشاوەرزی و پیشەسازی خوەراکیەیل ئیران لە نۆی مانگ یەکەم ساڵ ئیرنگەی ئیران (کە لە ئاداری2026 کۆتایی تێد) هاوردە کردیە.

‏وەپای ئامارەگە، عراق 39% هەناردەیل کەلوپەلیل کشاوەرزی ئیران ئەرا خوەی مسۆگەرکردیە، کە بەشەگەی رەسیەس ئەرا 50% لە هەناردەیل پیشەسازی خوەراکی، وە یەیش بوودە دیارترین هاوبەش بازرگانی ئیران لەی کەرتە.

‏لەدویای عراق ئیمارات تێد وە 21% لە کوو گشتی هەناردەیل کشاوەرزی ئیران، لەدویای روسیا تێد وە رێژەی 10%، و پاکستان 5%، و ئەفغانستان وە 4% تێد.

‏هەمیش لە لیست دیارترین ئەو وڵاتەیلە کە کاڵایەیل ئیران ئەرایان هەناردەکرێد هەریەک لە: شانشین عومان، تورکمانستان، هیندستان، تورکیا و قەتەرە، کە رێژەی هاوردەکردنیان لە ناوەین 2 تا 3٪.

