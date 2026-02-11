‏عراق لە پێشەنگ ئەو وڵاتەیلەس کە بەرهەمە کشاوەرزیەیل و پیشەسازییە خوەراکیەیل ئيران هاوردە کەن

‏عراق لە پێشەنگ ئەو وڵاتەیلەس کە بەرهەمە کشاوەرزیەیل و پیشەسازییە خوەراکیەیل ئيران هاوردە کەن
2026-02-11T14:42:47+00:00

شەفەق نیوز - بەغدا / ئەنقەرە

‏اپۆرتیگ ناوەن نیشتیمانی ئەرا توێژینەوەی  ستراتیژییەیل کشاوەرزی و ئاو، سەر وە وتاق بازرگانیی ئیران، ئاشکرای کرد عراق لە پێشەنگ لیست ئەو وڵاتەیلەس کە زیاترین بەرهەم کشاوەرزی و پیشەسازی خوەراکیەیل ئیران لە نۆی مانگ  یەکەم ساڵ ئیرنگەی ئیران (کە لە ئاداری2026 کۆتایی تێد) هاوردە کردیە.

‏وەپای ئامارەگە، عراق  39% هەناردەیل کەلوپەلیل کشاوەرزی ئیران ئەرا خوەی مسۆگەرکردیە، کە بەشەگەی رەسیەس ئەرا   50% لە هەناردەیل پیشەسازی خوەراکی،  وە یەیش بوودە دیارترین هاوبەش بازرگانی ئیران لەی کەرتە.

‏لەدویای عراق ئیمارات تێد وە  21% لە کوو گشتی هەناردەیل کشاوەرزی ئیران، لەدویای روسیا تێد وە رێژەی  10%، و پاکستان 5%، و ئەفغانستان وە 4% تێد.

‏هەمیش لە لیست دیارترین ئەو وڵاتەیلە کە کاڵایەیل ئیران ئەرایان هەناردەکرێد هەریەک لە: شانشین عومان، تورکمانستان، هیندستان، تورکیا و قەتەرە، کە رێژەی هاوردەکردنیان لە ناوەین 2 تا 3٪.

